Los Angeles Dodgers in New York Yankees za naslov v ligi MLB

Los Angeles, 21. oktobra - Bejzbolisti Los Angeles Dodgers so četrtič v osmih letih napredovali v veliki finale lige MLB. Dodgers so na šesti tekmi premagali New York Mets z 10:5 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah prebili v world series. Tam se bodo pomerili z New York Yankees, ki imajo rekordnih 27 naslovov MLB. Prva tekma v boju na štiri zmage bo v petek.