Pregled - šport, 30. 10. (sreda)

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v šestem krogu skupine B evropskega pokala v Ljubljani izgubili proti Hapoel Jeruzalemu s 83:94. Gosti, pri katerih so manjkali trije najvišji igralci, tako da so v Ljubljani igrali z nizko postavo, so jih nadigrali na podoben način kot v nedeljo v Aba ligi Budućnost. Bledi Ljubljančani so bili večino tekme brez prave energije tako v napadu kot v obrambi, zgrešili so veliko metov, ki jih ne bi smeli, kar je kakovosten tekmec znal kaznovati.

LJUBLJANA - Košarkarji Žalgirisa iz Kaunasa so v šestem krogu evrolige doma tesno s 86:84 premagali Crveno zvezdo in prišli do pete zmage v letošnji sezoni, s katero so se na prvem mestu lestvice izenačili z Barcelono. Panathinaikos je visoko z 92:68 ugnal Asvel Villeurbanne, Monaco pa je bil v Beogradu z 79:74 boljši od Partizana.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA ob gostujoči zmagi proti Minnesota Timberwolves s 120:114 dosegel 24 točk, od tega 11 v zadnji četrtini.Dončić znova ni ujel pravega ritma pri metu iz igre, tokrat je zadel deset od 27 metov, a je deloval bolje v zadnji četrtini, ko je sprva pomagal ohraniti višjo prednost, nato pa dosegel pomembne točke v zadnjih dveh minutah dvoboja.

LJUBLJANA - Nogometaši Maribora so imeli nepričakovano veliko dela, da so se uvrstili med 16 najboljših ekip slovenskega pokala Pivovarna Union. Na gostovanju pri gorenjskem ligašu Preddvoru so zmagali z 2:1, potem ko so po polčasu zaostajali, do preobrata pa prišli z avtogolom domačih v 72. in golom Hilala Soudanija v 88. minuti. Na papirju mnogo težjega tekmeca kot Mariborčani je imela Olimpija, ki pa je z istim izidom v Domžalah premagala Radomlje.

Celje je z 8:0 zmagalo v Hodošu, Mura z 9:0 doma proti Zavrču, Bravo z 2:0 v Tolminu, Koper pa šele po podaljških z 2:1 proti Biljam. Napredovali so še Aluminij, Čarda Martjanci in Rače.

LJUBLJANA - Rokometaši Pick Szegeda, kjer igra slovenski reprezentant Borut Mačkovšek, so v sedmem krogu lige prvakov doma z 28:27 premagali Kielce. Danski Aalborg Aleksa Vlaha je na gostovanju s 24:25 klonil proti Kolstadu, Aleks Kavčič pa je z Zagrebom na gostovanju pri Magdeburgu izgubil s 24:36.

SAN JOSE - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je s svojimi Los Angeles Kings izgubil petič v sezoni severnoameriške lige NHL. Sedemintridesetletni Hrušičan se ob porazu proti zadnjeuvrščenim San Jose Sharks z 2:4 ni vpisal med strelce ali podajalce in tako po desetih tekmah ostaja pri devetih točkah.

LJUBLJANA - Mladi slovenski kolesar Gal Glivar bo prihodnjo sezono med kolesarsko elito član belgijske ekipe Alpecin-Deceuninck, je danes uradno sporočila nova ekipa 22-letnega slovenskega kolesarja. Glivar je bil doslej član razvojne ekipe UAE Team Emirates.Belgijska ekipa je danes pozdravila pet novih kolesarjev v svojih vrstah. Trije bodo tekmovali za razvojno ekipo, v prvo ekipo pa prihajata Glivar in Danec Johan Price-Pejtersen. Mladi slovenski talent je pogodbo podpisal do konca sezone 2026.