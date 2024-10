Pregled - svet, 30. 10. (sreda)

VALENCIA - Hude poplave v Španiji so terjale najmanj 95 smrtnih žrtev. Vzhodni in južni del države je v torek prizadelo močno neurje, zaradi katerega s prizadetih območij poročajo o poplavah, več ljudi še vedno pogrešajo. Padavine naj bi se nadaljevale še do četrtka. V Valencii so odpovedali pouk v šolah, vlaki ne vozijo, zaprte so številne ceste. Španska vlada je razglasila tridnevno žalovanje in ustanovila krizni odbor za spopadanje s posledicami ujme. Pomoč Španiji so že ponudili v Bruslju in drugod.

BRUSELJ - Evropska komisija je v svežnju širitvenih poročil izrazila upanje, da bosta Ukrajina in Moldavija vsebinsko fazo pristopnih pogajanj z EU začeli prihodnje leto. Črno goro in Albanijo pa je pripravljena podpreti pri cilju, da pristopna pogajanja že zaključita do konca leta 2026 oziroma 2027. Glede Gruzije je komisija zapisala, da dokler vlada v Tbilisiju ne bo prenehala z ravnanjem, ki ogroža gruzijsko pot v EU, ne bo mogla razmisliti o tem, da bi priporočila začetek pristopnih pogajanj z njo. Poročila so obravnavala tudi ostale kandidatke za članstvo.

LUXEMBOURG - Gospodarstvo območja z evrom se je v tretjem letošnjem četrtletju v četrtletni primerjavi povečalo za 0,4 odstotka, medtem ko se je bruto domači proizvod (BDP) v EU v tem času okrepil za 0,3 odstotka, kažejo prvi podatki evropskega statističnega urada Eurostat. V medletni primerjavi je BDP obeh območij porasel za 0,9 odstotka.

BRUSELJ/PEKING/BERLIN - Na električne avtomobile iz Kitajske je treba od torka pri uvozu v EU obračunati dodatno carino, ki lahko znaša tudi 35,3 odstotka. Evropska komisija meni, da je dodatna dajatev potrebna za zagotovitev dolgoročne prihodnosti avtomobilske industrije v uniji. Kot so sporočili iz Pekinga, so že vložili pritožbo na Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) in napovedali potrebne ukrepe za zaščito pravic in interesov kitajskih proizvajalcev. Nemško združenje za avtomobilsko industrijo VDA je opozorilo, da uvedba dodatnih carin povečuje tveganje daljnosežnega trgovinskega konflikta.

WOLFSBURG/BRUSELJ - Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je v tretjem letošnjem četrtletju glede na enako lansko obdobje zabeležil 63,7-odstotni padec čistega dobička, medtem ko se spopada z visokimi stroški in upočasnjeno prodajo na Kitajskem. Nemški proizvajalec avtomobilov Audi bo medtem februarja 2025 zaprl nedonosno tovarno v Bruslju, ki velja za njegovo zibelko električnih avtomobilov.

GAZA/BEJRUT - Izraelske sile so davi bombardirale humanitarno območje v mestu Han Junis v južnem delu Gaze. Po navedbah vojske je šlo za "natančen napad na teroriste". Palestinski viri medtem poročajo o smrtonosnih napadih na taborišča za razseljene Palestince po vsej Gazi, kjer je bilo samo v torek ubitih več kot 130 ljudi. Izrael še naprej obstreljuje tudi Libanon.

WASHINGTON - Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je v torek zvečer nagovorila več deset tisoč privržencev na travniku pred Belo hišo. Posvarila je pred željo svojega republikanskega protikandidata Donalda Trumpa po "nenadzorovani oblasti" in obljubila, da bo kot predsednica upoštevala tudi tiste Američane, ki se ne strinjajo z njo. Podporniki Trumpa so medtem predsedniku ZDA Joeju Bidnu očitali, da je republikance označil za "smeti". Biden se je namreč v torek odzval na nastop komika Tonyja Hinchcliffea, ki je v nedeljo na Trumpovem zborovanju označil Portoriko za plavajoči otok smeti.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski generalmajor Dmitro Marčenko je dejal, da obramba v regiji Doneck razpada. "Ne razkrivam nobene vojaške skrivnosti, če povem, da se nam fronta sesuva," je dejal Marčenko, ki razlog vidi v pomanjkanju orožja in streliva ter izčrpanosti vojakov. Intenzivni spopadi potekajo zlasti v regijah Harkov in Doneck.

WASHINGTON/SEUL - Tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder je v torek potrdil, da se v ruski regiji Kursk ob meji z Ukrajino nahaja manjše število vojakov iz Severne Koreje. To je bila prva uradna ameriška potrditev prisotnosti vojakov iz Severne Koreje v Rusiji.

BEJRUT/TEL AVIV - Novi vodja Hezbolaha Naim Kasem je v prvem govoru od prevzema položaja omenil možnost prekinitve ognja z Izraelom pod določenimi pogoji. Ob tem je zatrdil, da je njegova vizija delovanja skupine nadaljevanje vojnega načrta svojega predhodnika Hasana Nasrale. Dejal je tudi, da se gibanje, ki ga podpira Iran, ne bojuje v imenu nikogar. Pred tem je izraelski minister za energetiko Eli Koen razkril, da izraelski varnostni kabinet razpravlja o pogojih za premirje na jugu Libanona.

BRUSELJ - EU mora spremeniti način razmišljanja o pripravljenosti na krize, je ob predstavitvi poročila nekdanjega finskega predsednika Saulija Niinistöja na to temo poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. To meni tudi avtor poročila, v katerem je poudaril še pomen medsebojnega zaupanja in zadostnih finančnih sredstev.

TBILISI - Gruzijsko tožilstvo je sprožilo preiskavo domnevnih nepravilnosti na sobotnih parlamentarnih volitvah, na katere so opozorili tudi mednarodni opazovalci. K preiskavi so v torek pozvali v EU, Parizu, Berlinu in pri zvezi Nato. Gruzijska opozicija ne priznava izidov volitev, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje.

PEKING - Tričlanska kitajska posadka je uspešno pristala na vesoljski postaji Tiangong, kjer bo prihodnjih šest mesecev izvajala eksperimente. Med člani posadke je tudi prva kitajska vesoljska inženirka. Izvajali bodo poskuse s ciljem, da bi do leta 2030 na Luno poslali astronavte in sčasoma zgradili lunarno bazo.