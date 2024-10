Basquiatov portret novembra na dražbo pri Christie's

New York, 31. oktobra - Avkcijska hiša Christie's v New Yorku bo novembra dala na dražbo portret Jeana-Michela Basquiata. Slika, poimenovana Brez naslova, sodi med najbolj impresivna in izjemna dela tega ikoničnega umetnika. Basquiat je portret naslikal leta 1982, ko je bil star 22 let. Od začetka 90. let minulega stoletja je v zasebni zbirki.