Basquiatova slika na dražbi prodana za 93,1 milijona dolarjev

New York, 12. maja - Slika ameriškega umetnika Jean-Michela Basquiata z naslovom V tem primeru (In this Case) je bila na torkovi dražbi avkcijske hiše Christie's v New Yorku prodana za 93,1 milijona dolarjev. S tem je dosegla drugo najvišjo cena za Basquiatovo delo. Na sliki iz leta 1983 je upodobljena lobanja na rdečim ozadju.