Tedenski pregled - Slovenija od 1. do 7. 11.

PETEK, 1. novembra

LJUBLJANA/MARIBOR - Ob dnevu spomina na mrtve so v skladu s tradicijo številni obiskali grobove najbližjih ter položili cvetje in prižgali svečke, potekale pa so tudi žalne slovesnosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na ljubljanskem Kongresnem trgu položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam.

ADIS ABEBA/MOGADIŠU/NAIROBI - Zunanja ministrica Tanja Fajon je med obiskom v Etiopiji, prvi postaji svoje afriške turneje, uradno odprla slovensko veleposlaništvo, ki je tretje v Afriki s stalnim veleposlanikom. Dan kasneje se je na sedežu Afriške unije (AU) sestala z namestnico predsednika AU Monique Nsanzabaganwa ter poudarila pomen sodelovanja med AU in EU. Fajon je obiskala še Somalijo ter s premierjem Hamzo Abdijem Barrejem govorila o razmerah v državi in širši regiji ter mednarodnih mirovnih operacijah. Afriško turnejo je sklenila 5. novembra v Keniji, kjer je z zunanjim ministrom Musalijem Mudavadijem govorila o nadgradnji dialoga med državama.

LJUBLJANA - Začele so se uporabljati določbe zakona o tujcih, ki kot pogoj za dovoljenje za stalno prebivanje tujcev določajo znanje slovenskega jezika na osnovni ravni. Za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine pa je odslej pogoj znanje iz slovenskega jezika na preživetveni ravni.

SOBOTA, 2. novembra

LJUBLJANA - Slovenska Karitas je je začela akcijo zbiranja sredstev za območja Španije, ki so jih prizadele uničujoče poplave. Tako kot Rdeči križ je namenila tudi 5000 evrov prve solidarnostne pomoči.

NEDELJA, 3. novembra

ŽIROVNICA - Gasilci so s pomočjo vojaškega helikopterja sredi dneva pogasili požar na nedostopnem gozdnem terenu v dolini Završnice v občini Žirovnica. Na območju so sicer še ostala nekatera tleča požarišča, ki jih bodo v prihodnjih dneh nadzorovali z dronom s termovizijsko kamero.

PONEDELJEK, 4. novembra

ABU DABI - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sklenila dvodnevni uradni obisk v Združenih arabskih emiratih. Sestala se je s predsednikom države, šejkom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom, teme pogovora so bila krizna žarišča v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, delovanje ZN in gospodarsko sodelovanje. Med obiskom sta Gospodarska zbornica Slovenije in Federacija gospodarskih zbornic ZAE podpisala sporazum o ustanovitvi slovensko-arabskega poslovnega sveta.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na omrežju X čestitala moldavski predsednici Maii Sandu ob ponovni izvolitvi, ob tem pa izpostavila prijateljstvo, ki se je med njima razvilo v zadnjih dveh letih.

ŠANGHAJ - Gospodarski minister Matjaž Han je v spremstvu številčne gospodarske delegacije začel tridnevni obisk v Šanghaju. Udeležil se je odprtja enega največjih uvoznih sejmov CIIE. Kitajska je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v Aziji in pomemben igralec na globalnem trgu, je poudaril. Srečal se je tudi z namestnikom ministra za trgovino in gospodarsko sodelovanje Ling Jijem.

LJUBLJANA - Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj in glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj sta se dogovorila za pripravo analize o primanjkljaju učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, ki bo podlaga za ukrepe. Zavzela sta se tudi za vključitev minimalnega deleža BDP, namenjenega za vzgojo in izobraževanje, v zakonodajo. Zaradi slabega stanja v javnem šolstvu so v poslanski skupini SDS zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje. Septembrska raziskava Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije pa je razkrila manko skoraj 7000 vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev.

LJUBLJANA - Člani Sindikata poštnih delavcev so napovedali stavko za 22. november, teden dni pred t. i. črnim petkom, ki pomeni neuraden začetek božično-novoletne nakupovalne sezone. Razlog je nespoštovanje dogovora na strani delodajalca, zahtevajo pa tudi zvišanje števila zaposlenih in nagrajevanje, s čimer bi preprečili odhode in preobremenjenost zaposlenih. Napovedi stavke se je pridružil tudi Sindikat delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije.

KOPER - V okviru programskega sveta za zagotovitev oskrbe s pitno vodo so se zbrali župani 12 občin obalno-kraške in primorsko-notranjske regije. Potrdili so osnutek dokumenta za 118 milijonov evrov vreden regijski projekt za izboljšanje oskrbe s pitno vodo, ki bi bil sofinanciran z evropskimi sredstvi.

PTUJ - Okrožno sodišče je začelo stečajni postopek nad podjetjem za proizvodnjo zavornih agregatov za gospodarska vozila Agis Technologies. Predlog za začetek stečajnega postopka je vložilo kar podjetje samo, 72 zaposlenih je na čakanju.

LJUBLJANA - Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je letošnjo nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre namenilo filmski in gledališki igralki Marijani Brecelj.

LJUBLJANA - Po nadpovprečno toplem zadnjem tednu oktobra so ponekod po Sloveniji prvič v letošnji jeseni temperature padle pod ledišče. Kot je sporočil Arso, so najnižjo temperaturo izmerili v mraziščih Notranjske. V Babnem polju se je ohladilo do minus 5,1 stopinje Celzija, v Novi vasi na Blokah pa do minus 4,4 stopinje.

TOREK, 5. novembra

LJUBLJANA - SDS je vložila interpelacijo zoper finančnega ministra Klemna Boštjančiča, v kateri mu očita nevestno delo, oškodovanje javnih sredstev, zavajanje javnosti v aferi Litijska in zlorabo položaja. Boštjančič v interpelaciji vidi preusmerjanje pozornosti in poskus osebne diskreditacije. Dan kasneje so iz premierjevega kabineta sporočili, da Boštjančič uživa polno zaupanje premierja, saj svoje naloge dobro opravlja.

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je na delovnem kosilu gostil novoimenovanega predsednika Evropskega sveta Antonia Costo, s katerim je med drugim razpravljal o aktualnih temah v EU in svetu. Costa se je v Ljubljani mudil v okviru turneje po članicah EU pred nastopom svojega mandata 1. decembra.

LJUBLJANA - Iz NSi je izstopil dolgoletni član, nekdanji evropski poslanec ter predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Razlog so bila prevelike razhajanja s sedanjim vodstvom stranke oziroma razlike v razumevanju identitete krščanske demokracije. Njegov izstop obžalujemo, je odločitev komentiral predsednik NSi Matej Tonin.

LJUBLJANA - Vlada je za obravnavo po nujnem postopku pripravila predlog dopolnitve zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, v katerem je predvidela sofinanciranje zaključne faze razvoja zdravil za otroke z redkimi boleznimi. To bi lahko omogočilo zaključek izdelave zdravila za sindrom CTNNB1, za katerim trpi deček Urban Miroševič, njegova družina pa si skupaj s slovenskimi znanstveniki že štiri leta prizadeva za razvoj ustreznega zdravila.

LJUBLJANA - Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije v Sloveniji je bil lani 25,07 odstotka, je objavil državni statistični urad. S tem je Slovenija prvič dosegla cilj 25 odstotkov in ji ne bo treba plačati za statistični prenos, kot je bil primer v treh letih prej.

LJUBLJANA - Na šesti javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije se je prijavil nizkocenovni prevoznik Eurowings, ki je del skupine nemške Lufthanse. Ljubljano bi ob finančni podpori države povezal z Berlinom in Düsseldorfom, so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

SREDA, 6. novembra

LJUBLJANA - Slovenski politični vrh je čestital republikanskemu kandidatu Donaldu Trumpa za zmago na predsedniških volitvah v ZDA. Predsednica republike Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon so poudarili, da je Slovenija pripravljena sodelovati z njim. Slovensko gospodarstvo po zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA opozarja na morebiten pretiran protekcionizem. Za GZS je pomembno, da ZDA ne uvedejo ukrepov, ki bi prispevali k selitvi proizvodnje v ZDA in bi bili v nasprotju z načeli proste trgovine.

LJUBLJANA - Med prvimi je Donaldu Trumpu za zmago čestital prvak SDS Janez Janša, ki je poudaril, da je Slovenija naslednja, ki bo poskrbela za varnost na ulicah in močno gospodarstvo. Predsednik NSi Matej Tonin je ocenil, da so bili za Trumpovo zmago odločilni gospodarstvo, varnost, migracije in tradicionalne vrednote. Da lahko bodočemu predsedniku zgolj čestitajo, so se odzvali v stranki SD, v Levici pa ocenili, da je izid pokazatelj zgrešene taktike demokratov.

LJUBLJANA - Ministrstvo za naravne vire in prostor preučuje možnosti za spremembe in dopolnitve pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki po novem letu med drugim prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev. Minister Jože Novak je poudaril, da je treba nacionalne cilje glede rabe energije doseči na bolj življenjski način.

LJUBLJANA - Predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje uporabo nacističnih in fašističnih simbolov, je ob obstrukciji poslancev SDS na matičnem odboru DZ dobil zeleno luč. Opozicijski poslanci niso uspeli s predlogom dopolnitve novele z določbo o komunizmu.

BRDO PRI KRANJU - Na Festivalu podjetništva v organizaciji SBC so med drugim poudarili, da bi bilo za izboljšanje gospodarskega okolja v Sloveniji treba uvesti regije oz. pokrajine. Zato bodo v okviru Strategije SBC 4.0 oblikovali predloge, kako bi te morale delovati in kako bi morale biti razporejene, je napovedal predsednik SBC Joc Pečečnik.

LJUBLJANA - Primanjkljaj državnega proračuna je v 10 mesecih leta dosegel 553 milijonov, kar je več kot polovico manj kot v enakem obdobju lani. Ministrstvo za finance pričakuje okrepljene investicijske odhodke ob koncu leta. Fiskalni svet med tveganji, povezanimi s srednjeročno javnofinančno vzdržnostjo, izpostavlja predlagani zakon o interventnih ukrepih za Teš.

CELOVEC - Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je na obisku na avstrijskem Koroškem srečala s predstavnikoma obeh kulturnih organizaciji slovenske manjšine - Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze. Pogovor je bil namenjen iskanju možnosti za finančno in sistemsko pomoč Slovencem na Koroškem.

LJUBLJANA - Polovica od skupno 28 obtožencev, ki jih je policija lani aretirala zaradi preprodaje drog, je s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde in je bila obsojena na zaporno kazen do pet let in sedem mesecev. Le en osumljenec, ki je priznal krivdo, je dobil pogojno kazen, je poročal Večer o primeru, ki sega v januar 2023, ko je policija na območju Ljubljane in Gorenjske prijela več osumljenih preprodajalcev droge.

ČETRTEK, 7. novembra

BRUSELJ - Kandidatka za evropsko komisarko za širitev EU Marta Kos je po zaslišanju dobila zeleno luč odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve, so sporočili iz liberalne politične skupine Renew, ki ji pripada Kos. Glas podpore so ji po neuradnih informacijah poleg koordinatorja liberalcev namenili še predstavniki desnosredinske Evropske ljudske stranke, socialistov in demokratov, Zelenih in skrajno desne skupine Evropskih konservativcev in reformistov. Preostale tri od skupno osmih političnih skupin je niso podprle.

LJUBLJANA - Slovenijo je obiskala predsednica Evropske investicijske banke (EIB) Nadia Calvino. Po srečanju s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem in povedala, da v EIB vidijo velik potencial za nadaljnje naložbe v Sloveniji, med drugim na področjih, kot so prometna in energetska infrastruktura ter podpora podjetjem. Srečala se je tudi s predsednico države Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom.

LJUBLJANA - Vabilo kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu na obisk v Slovenijo je skladno s politiko vlade, predsednica pa zanj ni potrebovala soglasja vlade, so pojasnili v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar. Vabilo Xiju naj bi zmotilo kabinet premierja. V uradu predsednice poudarjajo, da vabilo sledi veljavni slovenski zunanjepolitični strategiji ter spomnili, da je Kitajska edina država stalna članica VS ZN, katere predsednik še ni bil obiskal samostojne Slovenije.

LJUBLJANA/BAKU - Slovenija na uvodnem vrhu voditeljev, ki bo potekal na začetku prihodnjega tedna v okviru letošnje podnebne konference ZN v Bakuju v Azerbajdžanu (COP29), ne bo imela visokega predstavnika. V nasprotju s prvotnimi načrti se predsednik vlade Robert Golob zaradi drugih obveznosti vrha ne bo udeležil, so pojasnili v kabinetu predsednika vlade. Lani je slovenske barve na osrednjem plenarnem zasedanju voditeljev v Dubaju zastopala predsednica Nataša Pirc Musar.

LJUBLJANA - Slovenija bo Palestincem v Gazi preko Jordanije namenila novo pomoč v obliki hrane in sanitetnih pripomočkov, je sklenila vlada. Ocenjena vrednost materialne pomoči znaša do več kot pol milijona evrov. Vlada je ob tem obrambnemu ministrstvu naložila, da prouči možnost napotitve helikopterja Slovenske vojske za prevoz pomoči iz Jordanije v Gazo.

SENOŽEČE - Po septembrski dvourni opozorilni stavki so zaposleni v Cimosu za 24 ur prekinili delo. Po besedah predsednika regijskega Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Aleša Hogeta se od septembra ni zgodilo nič v smeri socialnega dialoga v podjetju. Poleg starih zahtev delavci terjajo tudi informacije o prihodnosti družbe.

LJUBLJANA - Večnamenski kompleks Emonika s trgovskim središčem, dvema hoteloma, poslovnimi prostori in tremi stanovanjskimi objekti na območju novega potniškega centra v Ljubljani bo po napovedih investitorja, družbe Mendota Invest iz skupine OTP, zaživel v letu 2027. Gre za trenutno največji nepremičninski projekt v državi.

LJUBLJANA - V 79. letu starosti je umrla ilustratorka, lutkarica in glasbenica Alenka Eka Vogelnik.