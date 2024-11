Tedenski pregled - svet od 1. do 7. 11.

PETEK, 1. novembra

NOVI SAD - Na železniški postaji se je zrušil betonski nadstrešek, pri čemer je umrlo 14 ljudi. Dan po nesreči je v mestu potekalo zborovanje, na katerem so prisotni zahtevali preiskavo. Protesti so bili tudi v naslednjih dneh, 5. 11. je prišlo do izgredov. Srbski minister za gradbeništvo Goran Vesić je 5. 11. odstopil.

GABORONE - Predsednik Bocvane Mokgweetsi Masisi je priznal poraz, potem ko je njegova Bocvanska demokratska stranka (BDP) po skoraj šestih desetletjih izgubila večino v parlamentu. Zmagala je koalicija strank Dežnik za demokratične spremembe (UDC), ki bo imela 35 od 61 sedežev.

TEL AVIV - Izraelska vojska je ubila enega zadnjih visokih predstavnikov islamističnega gibanja Hamas v Gazi, Iza al Din Kasaba. Njegovo smrt je potrdil tudi Hamas.

TOKIO - EU in Japonska sta napovedali novo obsežno varnostno in obrambno partnerstvo, ki ga je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell označil za zgodovinski korak in korak ob pravem času. Gre za prvi sporazum, ki ga je EU sklenila s katero od azijsko-pacifiških držav.

SOBOTA, 2. novembra

LONDON - Britanski konservativci so za novo vodjo izvolili Kemi Badenoch. Napovedala je, da je čas za prenovo stranke, ki se je po julijskih volitvah znašla v opoziciji.

LINZ - V gozdu v Zgornji Avstriji so po večdnevni intenzivni iskalni akciji našli truplo lovca, osumljenega, da je 28. 10. ubil dva človeka. Policija domneva, da je storil samomor. Po najdbi trupla so odpravili policijsko zaščito za 50 ljudi, ki so veljali za ogrožene.

CALI - Svetovna konferenca ZN o ohranjanju narave se je v Kolumbiji končala brez dogovora o načrtu financiranja zaščite biotske raznovrstnosti.

NEDELJA, 3. novembra

KIŠINJOV - Po zelo tesni tekmi je na predsedniških volitvah v Moldaviji nov mandat osvojila proevropska predsednica Maia Sandu, ki je osvojila dobrih 55 odstotkov glasov, njen tekmec Alexander Stoianoglo iz vrst proruskih socialistov pa nekaj več kot 44 odstotkov.

VALENCIA - Španski premier Pedro Sanchez ter kralj Felipe VI. sta bila na v poplavah močno prizadeti pokrajini Valencija deležna jeznih protestov zaradi neustreznih svaril pred poplavami in nezadostne pomoči. Oblasti so 6. 11. sporočile, da po poplavah 29. 10. pogrešajo še 89 ljudi, 215 jih je umrlo.

PONEDELJEK, 4. novembra

BRUSELJ - V Evropskem parlamentu so se začela zaslišanja komisarskih kandidatov pred pristojnimi odbori. Do 7. 11. je parlamentarni preizkus uspešno prestalo 19 od 20 kandidatov, evroposlanci so dodatna pojasnila zahtevali zgolj od Madžara Oliverja Varhelyja, ki je kandidat za komisarja za zdravstvo in dobrobit živali.

WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je krivdo za zavrnitev zadnjega predloga za premirje v Gazi pripisal Hamasu, češ da je zavrnil izpustitev določenega števila talcev v zameno za prekinitev ognja.

BEJRUT - Izraelska vojska je sporočila, da je ubila enega od poveljnikov šiitskega Hezbolaha, ki je bil pristojen za območje na jugu Libanona, od koder Hezbolah pogosto napada Izrael. Število smrtnih žrtev spopadov med Izraelom in Hezbolahom v Libanonu je po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje preseglo 3000.

DŽAKARTA - Indonezija in Rusija sta začeli prve skupne petdnevne pomorske vojaške vaje. To kaže na morebitne spremembe v zunanji politiki Indonezije pod novim predsednikom Prabowom Subiantom.

WASHINGTON - Največji sindikat v ameriškem proizvajalcu letal Boeing je sprejel najnovejšo ponudbo vodstva podjetja in s tem končal več kot sedem tednov trajajočo stavko. Nova štiriletna kolektivna pogodba vključuje 38-odstotno zvišanje plač.

NEW YORK - V 92. letu starosti je umrl glasbeni producent in tekstopisec Quincy Jones, ki je veljal za eno najvplivnejših osebnosti v popularni glasbi 20. stoletja.

TOREK, 5. novembra

WASHINGTON - Republikanec Donald Trump je zmagal na predsedniških volitvah v ZDA. Dejal je, da je to politična zmaga, kakršne še ni bilo, ter napovedal, da bo rešil vse težave. Demokratka Kamala Harris je poraz priznala in napovedala mirno tranzicijo oblasti.

WASHINGTON - Republikanci so si zagotovili večino v ameriškem senatu, imeli bodo 52 od 100 sedežev. Končni izid volitev v predstavniški dom še ni znan.

WASHINGTON - Volivci v sedmih ameriških zveznih državah - Arizoni, Koloradu, Marylandu, Missouriju, Montani, Nevadi in New Yorku - so potrdili referendumske pobude za pravico do splava, volivci na Floridi, v Južni Dakoti in Nebraski pa so jih zavrnili.

KIJEV - Ukrajinski vojaki so se v ruski obmejni regiji Kursk prvič spopadli s severnokorejskimi, je razkril ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov.

SREDA, 6. novembra

BRUSELJ/TEL AVIV/KIJEV/MOSKVA ... - Iz sveta so se zvrstili odzivi na zmago Donalda Trumpa v ZDA. V Evropi so ob čestitkah izpostavili pripravljenost na sodelovanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upa, da bo Trumpova izvolitev pripomogla k dosegi pravičnega miru v Ukrajini. Kremelj je sporočil, da bo Trumpa sodil po dejanjih, Peking pa, da se nadeja mirnega sobivanja z ZDA. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zmago Trumpa označil za največji povratek v zgodovini.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je po sporu glede gospodarskih reform in proračuna odstavil finančnega ministra iz vrst liberalcev Christiana Lindnerja ter za januar napovedal glasovanje o zaupnici vladi. 7. 11. je vladna koalicija razpadla, saj sta vlado zapustila še dva liberalna ministra. Scholz je za novega finančnega ministra imenoval svojega sodelavca Jörga Kukiesa.

MOSKVA - Zgornji dom ruskega parlamenta je soglasno ratificiral zakon o obrambnem sodelovanju s Severno Korejo. Glasovanje pomeni formalizacijo večmesečnega poglobljenega vzajemnega varnostnega in obrambnega sodelovanja med državama.

ŽENEVA - V nekaj več kot dveh mesecih se je na območju Gaze zaključila kampanja cepljenja proti otroški paralizi, je sporočil Sklad ZN za otroke (Unicef) in dodal, da je po dva odmerka cepiva prejelo 556.774 otrok, okoli 448.400 pa je prejelo vitamin A.

ČETRTEK, 7. novembra

WASHINGTON - Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je v nagovoru Američane pozval, naj po zmagi republikanca Donalda Trumpa na predsedniških volitvah znižajo politično temperaturo, in obljubil, da bo zagotovil miren prenos oblasti.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je ob zaključku vrha Evropske politične skupnosti (EPS), ki je zbral voditelje več kot 40 držav, poudaril, da je več držav v skupini tistih, ki si želijo mir, ne pa nadaljevanja vojne v Ukrajini.

BEJRUT - V izraelskem napadu v bližini vojaške nadzorne točke na jugu Libanona so bili ubiti trije civilisti, poškodbe pa so utrpeli še trije libanonski vojaki in šest pripadnikov mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil) iz Malezije.

CANBERRA - Avstralska vlada je predstavila predlog zakonodaje o prepovedi dostopa otrok in mladostnikov, mlajših od 16 let, do družbenih omrežij. Nalogo preverjanja starosti naj bi dodelili spletnim podjetjem.

WASHINGTON - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve je za 0,25 odstotne točke na razpon med 4,50 in 4,75 odstotka znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar.