Pregled - šport, 29. 10. (torek)

SALZBURG - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Riedu na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 izgubila proti Avstriji z 1:2 (0:0). Avstrijke so dobile že prvo tekmo v Kopru s 3:0, tako da so se one prebile v drugi krog, kjer se bodo merile s Poljsko. Ta je v prvem krogu izločila Romunijo.

VELENJE - Rokometaši velenjskega Gorenja so v četrtem krogu skupinskega dela evropske lige v gosteh izgubili proti švicarskemu Kriensu iz Luzerna s 25:30 (15:12). Velenjska ekipa se bo v naslednjem krogu (19. novembra) na Danskem pomerila z Gudmejem.

DUNAJ - Rokometaši Celja Pivovarne Laško, Jeruzalema Ormoža in Krke so na današnjem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobili tekmece v 3. krogu evropskega pokala. Celjska ekipa se bo pomerila z norveškim Runarjem iz Sandefjorda, ormoška z estonsko Mistro, novomeška pa s hrvaškim Porečem. Prve tekme bodo 23. in 24. novembra, povratne pa 30. novembra in 1. decembra. Vse tri slovenske ekipe bodo najprej gostovale.

LJUBLJANA - Hokejisti ljubljanske Olimpije so v vnaprej odigrani tekmi 25. kroga lige ICEHL izgubili proti Fehervarju z 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).

LJUBLJANA - Ekipi Beltincev in Ketyja Emmi&Impola Bistrice sta prva udeleženca osmine finala nogometnega pokala Pivovarne Union. Beltinčani so v drugoligaškem obračunu gladko s 4:0 odpravili kranjski Triglav, Bistričani, ki prav tako igrajo v drugi ligi, pa so imeli več dela s tretjeligašem, na Ježici so proti Vrhniki zmagali s 3:1.

PARIZ - Evropska nogometna zveza Uefa in evropski sindikat profesionalnih nogometašev FifPro Europe sta v Parizu podpisala memorandum o razumevanju, za katerega pri sindikatu pravijo, da bo okrepil glas igralcev v upravljanju evropskega nogometa. FifPro Europe je združenje, ki deluje v imenu nogometašev na evropski ravni, predstavlja več kot 35.000 igralcev skozi sindikate v 36 članicah Uefe.

MERIDA - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj uvodnega kroga v glavnem delu turnirja serije WTA 250 v mehiški Meridi z nagradnim skladom 246.890 evrov. Od 26-letne Konjičanke je bila boljša 12 let starejša Američanka Varvara Lepchenko, ki je po uri in 14 minutah zmagala s 6:2 in 6:2.

DALLAS - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob zmagi svojih Dallas Mavericks proti Utah Jazz v severnoameriški ligi NBA dosegel 15 točk ter prispeval še devet skokov in osem asistenc. Čeprav je iz igre zadel vsega pet od 22 metov, je njegovo moštvo slavilo s 110:102. Drugi slovenski košarkar v NBA Vlatko Čančar ob zmagi Denver Nuggets proti Toronto Raptors po podaljšku s 127:125 ni dobil priložnosti za igro.

PARIZ - Organizatorji dirke po Franciji so danes v Parizu razkrili traso 112. izdaje največje kolesarske preizkušnje na svetu. Zmago bo branil slovenski as Tadej Pogačar, ki ga prihodnje leto med drugim čaka gorski kronometer do Peyragudesa in zlovešči prelaz Col de la Loz, na katerem je leta 2023 ob slabem dnevu v sedlu dejal: "Konec je z mano".