Pregled - svet, 29. 10. (torek)

JERUZALEM/GAZA/NEW YORK ... - Izraelski parlament je ponedeljek sprejel zakonodajo, s katero je agenciji Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) s prihodnjim letom prepovedal delovanje v Izraelu in zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu. Zakonodaja ogroža tudi delo agencije na območju Gaze, saj Izrael nadzira tamkajšnje mejne prehode. Do odločitve je bila kritična mednarodna skupnost, generalni sekretar Antonio Guterres pa je opozoril, da bo imela uničujoče posledice.

BRUSELJ - Evropska komisija je dokončno potrdila uvedbo dodatnih carin na uvoz električnih vozil, izdelanih na Kitajskem, v EU. Poleg že obstoječih 10-odstotnih carin bo v prihodnjih dneh uvedla carine v višini od 7,8 do 35,3 odstotka za obdobje petih let. V Bruslju obenem poudarjajo, da se pogovori s Pekingom o alternativnih rešitvah nadaljujejo.

BEJRUT/DUNAJ - V raketnem napadu na oporišče mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil) v Nakuri na jugu Libanona je bilo ranjenih osem avstrijskih vojakov. Vojaki so utrpeli lažje poškodbe in niso potrebovali nujne medicinske pomoči. Po navedbah avstrijskega kanclerja Karla Nehammerja za napadom verjetno stoji Hezbolah ali z njim povezane skupine.

BEJRUT/TEL AVIV - Vodstvo libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah je za svojega novega prvega moža izbralo dosedanjega namestnika vodje Naima Kasema. Na položaj so ga imenovali po tem, ko je izraelska vojska septembra ubila dolgoletnega vodjo Hezbolaha Hasana Nasralo, kmalu zatem pa še prvotno predvidenega naslednika Hašema Safidina. "Začasno imenovanje. Ne za dolgo," je na omrežju X ob fotografiji Kasema zapisal izraelski obrambni minister Joav Galant.

GAZA/BEJRUT - V izraelskih napadih na mesto Beit Lahia na severu Gaze je bilo ponoči ubitih več kot 100 Palestincev. Izraelska vojska nadaljuje obleganje severnega dela palestinske enklave, kjer zdravstveno osebje opozarja na nevzdržne razmere. Izrael še naprej napada tudi Libanon, kjer je v ponedeljek ubil najmanj 60 ljudi.

NEW YORK - Izrael in Iran sta se na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Bližnjem vzhodu v ponedeljek medsebojno obtoževala, da ogrožata mir. Zasedanje, ki so ga zahtevale Alžirija, Rusija in Kitajska potem, ko je Izrael izvedel zračne napade na Iran, je zaznamovalo tudi pozivanje k umirjanju razmer.

TBILISI - Sobotne parlamentarne volitve v Gruziji so bile svobodne in demokratične, je dejal predsednik madžarske vlade Viktor Orban, čigar država trenutno predseduje Svetu EU. Gruzijcem je čestital, rekoč da niso dopustili, da bi njihova država postala druga Ukrajina. Medtem so se v državi odločili, da bodo ponovno prešteli glasove na petih naključno izbranih voliščih v vsakem volilnem okrožju.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina namerava v naslednjih treh mesecih v vojsko mobilizirati dodatnih 160.000 ljudi, so sporočili ukrajinski uradniki. Ukrajina se v zadnjem času sooča z vse večjim pritiskom ruskih sil, zlasti na vzhodu države, kjer Moskva poroča o zavzetju mesta Selidove. Kijev je zaskrbljen tudi zaradi napotitve severnokorejskih vojakov v Rusijo. V napadih na ukrajinskem ozemlju je bilo medtem v Harkovu in Krivem Rogu ubitih več civilistov.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in novi generalni sekretar Nata Mark Rutte sta se na svojem prvem srečanju, odkar je slednji v začetku meseca zasedel položaj, zavzela za okrepitev sodelovanja med Evropsko unijo in zvezo Nato. Dogovorila sta se o vzpostavitvi posebne delovne skupine, namenjene temu.

TEHERAN - V Iranu so v ponedeljek usmrtili nemško-iranskega državljana Jamshida Sharmahda, ki je bil zaprt od leta 2020, je sporočilo iransko pravosodje. Sharmahd je bil obsojen na smrt zaradi sodelovanja pri napadu na mošejo v mestu Širaz leta 2008, v katerem je bilo ubitih 14 ljudi, 300 pa ranjenih. Zaradi primera sta se Berlin in Teheran zapletla v diplomatski spor.

BRATISLAVA - Več kot 2700 zdravnikov na Slovaškem je dalo odpoved v okviru vnaprej napovedane protestne akcije, s katero opozarjajo na slabe delovne pogoje. Svojo odločitev bodo zdravniki preklicali le, če vlada izpolni njihove zahteve, ki vključujejo modernizacijo opreme v bolnišnicah in zaposlitev dodatnega kadra. Eden od glavnih razlogov za protest zdravnikov je napovedan varčevalni program.

VATIKAN - Katoliška cerkev mora olajšati odstavitve duhovnikov, ki so zlorabili mladoletnike, je v svojem prvem poročilu zapisala papeška komisija za zaščito mladoletnikov. Po njeni oceni Cerkev še ni dosegla zadostnega napredka na področju boja proti zlorabam, pri obravnavi primerov pa je prepočasna.

PARIZ - Sojenje igralcu Gerardu Depardieuju zaradi domnevnega spolnega napada in zlorabe, ki je bilo napovedano v ponedeljek, so zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja preložili na marec. Depardieu je obtožen spolnega napada in zlorabe scenografinje na snemanju filma leta 2021.

GENOVA - Na predčasnih volitvah za predsednika severnoitalijanske dežele Ligurije je v ponedeljek z majhno prednostjo zmagal desnosredinski župan Genove Marco Bucci. Volitve so v deželi potekale po tem, ko je zaradi korupcijskega škandala konec julija odstopil Buccijev predhodnik, nekdanji evropski poslanec Giovanni Toti.