Izraelski parlament prepovedal delovanje UNRWA

Jeruzalem, 28. oktobra - Izraelski poslanci so danes sprejeli zakonodajo, s katero so agenciji Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) s prihodnjim letom prepovedali delovanje v Izraelu in zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu. Zakonodaja ogroža tudi delo agencije na območju Gaze, saj Izrael nadzira tamkajšnje mejne prehode, poroča nemška tiskovna agencija dpa.