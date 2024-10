Pregled - šport, 28. 10. (ponedeljek)

PARIZ - Španec Rodri in Španka Aitana Bonmati sta dobitnika prestižne nogometne nagrade zlata žoga za leto 2023. Nagradi so jima podelili v Parizu na 68. prireditvi, kjer o zmagovalcih odloča novinarska žirija iz najboljših sto držav z lestvice Mednarodne nogometne zveze. V moški konkurenci, kjer je slavil španski reprezentant in evropski prvak s Španijo ter član Manchester Cityja Rodri, so bili med finalisti še igralci Reala Madrida Vinicius Junior, Jude Bellingham in Dani Carvajal.

LJUBLJANA - Selektor moške članske rokometne reprezentance Uroš Zorman je na priprave za bližnji kvalifikacijskih tekmi proti Litvi in Estoniji za nastop na evropskem prvenstvu leta 2026 vpoklical dva dodatna igralca. Ekipi se bosta pridružila Gregor Ocvirk in Miha Zarabec namesto Mitje Janca in Aleksa Kavčiča.

ANTALYA - Slovenski reprezentant Damjan Sofronievski je na članskem svetovnem prvenstvu v balinanju raffa v turškem Kemerju osvojil naslov svetovnega prvaka v natančnem zbijanju, so sporočili iz Balinarske zveze Slovenije. Slovensko balinanje raffa je po zaslugi Sofronievskega prišlo do prve medalje na članskih SP.

LJUBLJANA - Košarkarji Ilirije so v tretjem krogu lige Aba 2 dosegli drugo zmago. V ljubljanski Hali Tivoli so premagali Zlatibor z 69:58 (22:8, 36:23, 53:43).

LJUBLJANA - Italijan Jannik Sinner ostaja prepričljiva številka 1 moškega tenisa na svetovni jakostni lestvici ATP. Pred najbližjim zasledovalcem, Špancem Carlosom Alcarazom, ima več kot 4000 točk prednosti. Na posodobljeni lestvici med prvo deseterico ni sprememb. Od Slovencev najvišje na svetovni lestvici ostaja Bor Artnak, ki je zadržal 386. mesto.

LONDON - Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka, ki se je pred tednom dni vrnila na prvo mesto svetovne lestvice WTA, je na čelu ostala tudi po objavi najnovejše razvrstitve. Na njej je prva trojica nespremenjena, druga je Poljakinja Iga Swiatek, tretja Coco Gauff iz ZDA. Med Slovenkami sta med prvo dvestoterico dve igralki, Veronika Erjavec je 181. in je izgubila tri mesta, prav toliko pa jih je pridobila Tamara Zidanšek, ki je sedaj na 192. mestu.

MANCHESTER - Nizozemski strateg Erik ten Hag ni več trener angleškega nogometnega velika Manchester Uniteda, je klub danes sporočil na svoji spletni strani. Štiriinpetdesetletni Nizozemec je v Manchester prispel aprila 2022, rdeče vrage pa je popeljal do dveh pokalnih lovorik. United je 2023 osvojil ligaški pokal, leto kasneje pa še pokal FA. Začasni trener bo njegov rojak Ruud van Nistelrooy.

PARIZ - Nizozemska kolesarska zvezdnica Demi Vollering bo po koncu tega leta zapustila ekipo SD Worx. Lanska zmagovalka dirke po Franciji in letošnja po Španiji bo oblekla dres francoske ekipe FDJ-Suez, z njo je 27-letna Nizozemka podpisala dvoletno pogodbo.

GENOVA - Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Mario Balotelli je po opravljenem zdravniškem pregledu podpisal pogodbo za Genoo, trenutno 18. ekipo v 20-članskem elitnem italijanskem prvenstvu. Klub iz Genove ni sporočil dolžine pogodbe s 34-letnim Balotellijem.