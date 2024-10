Pregled - svet, 28. 10. (ponedeljek)

TBILISI - V Gruziji se je več deset tisoč ljudi zbralo na protestih proti zmagi vladajoče stranke Gruzijske sanje na sobotnih parlamentarnih volitvah. Izidov ne priznavata tako proevropska opozicija kot predsednica Salome Zurabišvili. Ta obtožuje vmešavanja Rusijo, ki je obtožbe zavrnila. K preiskavi poročil o kršitvah, ki so jih podali tudi mednarodni opazovalci, so pozvale tudi ZDA, EU in več drugih držav. Gruzijski premier Irakli Kobahidze je zatrdil, da evropska integracija ostaja prednostna zunanjepolitična naloga Gruzije.

TBILISI/BARCELONA - Na obisk v Gruzijo je po sobotnih parlamentarnih volitvah prispel madžarski premier Viktor Orban, čigar država trenutno predseduje EU. Ob prihodu je Orban, ki je že v nedeljo čestital stranki Gruzijske sanje za zmago, na omrežju X zapisal, da država namesto pridiganja potrebuje podporo na evropski poti. Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je zatrdil, da pri tem ne predstavlja EU.

JERUZALEM - Izraelski poslanci so s sprejemom dveh predlogov zakonov izraelskim oblastem prepovedali kakršenkoli stik z agencijo ZN za palestinske begunce (UNRWA) in slednji prepovedali delovanje v Izraelu in v zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu. EU, ZDA in Velika Britanija so še pred glasovanjem izrazile zaskrbljenost glede zakonodaje.

BRUSELJ - Generalni sekretar Nata Mark Rutte je menil, da prisotnost severnokorejskih vojakov v ruski regiji Kursk, kjer potekajo spopadi med ukrajinsko in rusko vojsko, kaže na vse večjo obupanost predsednika Vladimirja Putina. Po mnenju predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pa pomoč severnokorejskih sil Rusiji predstavlja grožnjo globalnemu miru.

WOLFSBURG - Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen namerava zapreti vsaj tri tovarne v Nemčiji, število zaposlenih pa oklestiti za več deset tisoč, je zaposlenim pri tem avtomobilskem velikanu razkrila vodja sveta delavcev Daniela Cavallo. V Volkswagnu so sporočili le, da ne morejo nadaljevati kot doslej. Nemška vlada je pozvala Volkswagen k zaščiti delovnih mest.

GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da je po več dneh končala operacijo v bolnišnici Kamal Advan v mestu Džabalija na severu Gaze. Dodala je, da je na območju aretirala okoli sto oboroženih borcev in zasegla več kosov orožja. Ministrstvo za zdravje v Gazi pa je opozorilo, da je vojska aretirala vse zdravstvene delavce v bolnišnici, razen enega.

BEJRUT - V izraelskih napadih na zgodovinsko mesto Tir na jugu Libanona je bilo po navedbah libanonskih oblasti ubitih najmanj sedem ljudi, še okoli 17 je bilo ranjenih. Izrael je kmalu po prvih napadih prebivalce nekaterih delov mesta pozval k evakuaciji in izvedel nov niz napadov na mesto. Že v nedeljo je bilo v napadih na jugu Libanona ubitih najmanj 21 ljudi.

TEHERAN/BAGDAD - Irak je v protestnem pismu Združenim narodom obsodil uporabo iraškega zračnega prostora za napad na Iran, ki ga je v noči na soboto izvedel Izrael. Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem dejal, da je prejel namige o napadu nekaj ur pred izvedbo in da ima Iran pravico do odziva. Podobno je poveljnik iranske revolucionarne garde (IRGC) Izrael posvaril pred posledicami.

DOHA - Kabinet izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je za prihodnje dni napovedal nadaljevanje pogovorov med posredniki in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Dohi. Od tam se je že vrnil vodja izraelske obveščevalne službe Mosad David Barnea, ki naj bi s posredniki razpravljal o novem okviru za dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev.

MILANO - Italijo je pretresel obsežen hekerski škandal, potem ko je tožilstvo v Milanu nedavno razkrilo mrežo za krajo, izkoriščanje in prodajo zaupnih podatkov. Hekerji naj bi nezakonito pridobivali ogromne količine informacij ter z njimi izsiljevali politike in druge vplivne osebnosti, prodajali njihove podatke ter vplivali na sodne in druge procese.

BERLIN - Hrvaški obrambni minister Ivan Anušić in nemški kolega Boris Pistorius sta podpisala pismo o nameri za podporo Ukrajini, s čimer bo Zagreb Kijevu do konca leta poslal 30 bojnih tankov M84 in 30 oklepnih vozil M80. Pošiljka bo predstavljala podlago za hrvaško nabavo nemških tankov leopard 2A8 - Nemčija bo to pošiljko vzela kot avans za nakup do 50 tankov najnovejše generacije.

VILNIUS - V drugem krogu parlamentarnih volitev v Litvi so v nedeljo zmagali socialdemokrati. Zagotovili so si 52 od 141 mandatov in že napovedali začetek koalicijskih pogajanj. Vladajoča konservativna Domovinska unija je pristala na drugem mestu. Njen vodja, litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis je sporočil, da odstopa s čela stranke in začasno prekinja politično kariero.

SOFIJA - Stranka Gerb dolgoletnega predsednika vlade Bojka Borisova je po skoraj vseh preštetih glasovih zmagovalka nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev v Bolgariji. Drugo mesto je ohranila proevropska liberalno-konservativna koalicija Nadaljujemo spremembe - Demokratična Bolgarija (PP-DB). Za Bolgare so to bile sedme volitve od aprila 2021.

NEW YORK - Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v nedeljo s podporniki napolnil znamenito newyorško dvorano Madison Square Garden (MSG). Predvolilno zborovanje v New Yorku mu je prineslo veliko medijske pozornosti, predvsem kritične zaradi številnih rasističnih izjav, ki jih je bilo slišati na odru. Med drugim je komik Tony Hinchcliffe primerjal Portoričane s smetmi. Pred dvorano se je zbralo tudi več protestnikov.

TOKIO - Japonski premier Shigeru Ishiba iz Liberalno-demokratske stranke (LDP) je izrazil željo, da bi še naprej vodil vlado, čeprav je vladajoča dvostrankarska koalicija na predčasnih volitvah v spodnji dom parlamenta v nedeljo prvič po letu 2009 izgubila večino v spodnjem domu parlamenta.

BARCELONA - Na forumu Unije za Sredozemlje so zbrane države pozvale k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu. Obenem so članice foruma, ki poleg držav EU med drugim združuje še Savdsko Arabijo, Jordanijo in Turčijo, pozvale Izrael, naj preneha z enostranskimi ukrepi, ki spodkopavajo rešitev dveh držav.

ŽENEVA - Koncentracije toplogrednih plinov v ozračju so lani dosegle nove rekordne vrednosti, kar bo v prihodnjih letih vodilo v nove dvige temperatur, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO), ki deluje v okviru Združenih narodov. "Nismo na pravi poti, da bi dosegli cilj iz pariškega podnebnega sporazuma," so opozorili.

NEW YORK - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na zasedanju Varnostnega sveta ZN opozoril na ogromno humanitarno katastrofo v Sudanu in poudaril nujno potrebo po takojšnjem prenehanju sovražnosti ter neoviranem humanitarnem dostopu. Prebivalci Sudana po njegovih besedah prestajajo nočno moro nasilja in grozodejstev, vključno s posilstvi, trpijo lakoto in bolezni.

N'DJAMENA - V napadu na garnizijo čadske vojske, ki so ga tamkajšnje oblasti pripisale skrajni islamistični skupini Boko Haram, je umrlo približno 40 vojakov, je sporočila vlada. Prizorišče napada ob meji z Nigerijo je obiskal čadski predsednik Mahamat Idriss Deby Itno in pozval k izsleditvi napadalcev.

LINZ - V kraju Mühlviertel v Zgornji Avstriji je osumljenec, domnevno lovec, ustrelil in ubil dve osebi, vključno z lokalnim županom. Šlo naj bi za župana občine Kirchberg ob der Donau, v ozadju pa naj bi bil spor v lovski družini. Policija osumljenca še išče.

MONTEVIDEO - V Urugvaju sta na nedeljskih predsedniških volitvah največ glasov prejela levičarski učitelj zgodovine Yamandu Orsi iz stranke Široka fronta (FA) in veterinar Alvaro Delgado iz vladajoče desnosredinske koalicije. Ker nihče od njiju ni prejel več kot 50 odstotkov glasov, se bosta pomerila v drugem krogu volitev 24. novembra.

PHILADELPHIA - Demokratski državni tožilec Philadelphie je vložil civilno tožbo proti milijarderju Elonu Musku zaradi njegove volilne loterije, v okviru katere volivcem, ki podpišejo njegovo politično peticijo, daje možnost milijona dolarjev denarne nagrade. Tožilec Larry Krasner trdi, da gre za nezakonito loterijsko shemo.