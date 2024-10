SDRES odločno nasprotuje predlaganemu interventnemu zakonu o Tešu

Velenje, 28. oktobra - Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) odločno nasprotuje predlogu interventnega zakona o zagotavljanju toplote za prebivalstvo v Šaleški dolini in poziva k njegovemu takojšnjemu umiku. Ocenjujejo, da predlog ni sprejemljiv niti v najmanjših delih. Predlogu nasprotujeta tudi velenjska občina in Gospodarska zbornica Slovenije.