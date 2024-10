Predlagani interventni zakon o Tešu za GZS nesprejemljiv

Ljubljana, 25. oktobra - Rešitve v osnutku predloga interventnega zakona o prihodnjem režimu delovanja Termoelektrarne Šoštanj (Teš) vsebinsko niso dovolj premišljene in zato niso zrele za sprejem, so ocenili v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Predstavljale naj bi veliko tveganje za državljane in gospodarstvo ter bile zato nesprejemljive.