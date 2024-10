Pregled - svet, 27. 10. (nedelja)

TBILISI - V Gruziji je na sobotnih parlamentarnih volitev s 54 odstotki glasov prepričljivo slavila vladajoča stranka Gruzijske sanje, je sporočila državna volilna komisija. Opozicijske stranke in predsednica Salome Zurabišvili rezultata ne priznavajo in pozivajo k uličnim demonstracijam. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je pozval k neodvisni preiskavi domnevnih nepravilnosti.

TOKIO - Japonska vladajoča Liberalno-demokratska stranka (LDP) je na predčasnih parlamentarnih volitvah prvič po letu 2009 izgubila večino, kažejo projekcije japonske javne radiotelevizije NHK. Gre za velik udarec vodji stranke in premierju Shigeruju Ishibi, ki je volitve sklical kmalu po prevzemu funkcije s ciljem, da si utrdi položaj. LDP za večino ne bodo zadostovali niti poslanci koalicijske partnerice.

TEHERAN/TEL AVIV/DUNAJ - Izraelske napade na Iran ne bi smeli niti preceniti niti podceniti, je v prvem odzivu na sobotne operacije izraelskih letalskih sil sporočil vrhovni voditelj Irana ajatola Ali Hamenej. Podobno zadržano se je odzval tudi iranski predsednik Masud Pezeškian. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napad označil kot natančen in močan, po njegovem prepričanju pa je izpolnil vse zastavljene cilje. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je medtem potrdil, da v napadih niso bila prizadeta iranska jedrska poslopja.

GAZA/BEJRUT/KAIRO - Izrael je po sobotnih napadih na Iran nadaljeval z obstreljevanjem Gaze in Libanona. Najhujše razmere še vedno vladajo na severu palestinske enklave, kjer so izraelske sile napadle še dve šoli z razseljenimi Palestinci. Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je medtem predstavil predlog za dvodnevno prekinitev ognja v Gazi, ki bi vključeval delno izmenjavo ujetnikov, sčasoma pa bi lahko vodil k celovitem premirju.

TEL AVIV - Ena oseba je umrla, najmanj 30 ljudi pa je bilo ranjenih, ko je v množico na avtobusnem postajališču v osrednjem Izraelu zapeljal tovornjak. Policija zaenkrat še preiskuje incident, šofer pa je bil "ustreljen in nevtraliziran", so sporočile oblasti.

LA PAZ - Nekdanji predsednik Bolivije Evo Morales je sporočil, da so oboroženi napadalci v osrednjem delu države streljali na njegov avtomobil in ranili voznika. Prepričan je, da so ga napadalci skušali ubiti. Do incidenta prihaja v času vse večjih napetosti v državi med podporniki Moralesa in trenutnega predsednika Luisa Arca.

VATIKAN - Zaključila se je škofovska sinoda, katere namen je bil razpravljati o reformah Cerkve. Kljub prvotnemu optimizmu je bila sklepna deklaracija, ki so jo sprejeli v soboto, glede ključnih vprašanj nejasna in ni prinesla napredka glede položaja žensk v Cerkvi.

SOFIJA - Bolgari so volili nov 240-članski parlament. To so bile sedme volitve od aprila 2021, potem ko so se nestabilne koalicije v kratkem času sesule ali pa jim ni uspelo oblikovati večinske vlade. Ankete so napovedovale zmago stranki Gerb dolgoletnega predsednika vlade Bojka Borisova, ki pa bo najverjetneje težko oblikovala vladajočo koalicijo.

VILNIUS - V Litvi je potekal drugi krog parlamentarnih volitev, potem ko se je po prvem krogu pred dvema tednoma nakazala možnost spremembe oblasti. Največ glasov so namreč osvojili opozicijski socialdemokrati, konservativna Domovinska unija, ki trenutno vodi vlado, pa je osvojila drugo mesto.

MONTEVIDEO - V Urugvaju potekajo predsedniške in splošne volitve. Za mesto naslednika predsednika Luisa Lacalla Pouja, ki mu ustava onemogoča drugi mandat, se poteguje 11 kandidatov, ankete pa največ možnosti za zmago pripisujejo levičarju Yamanduju Orsiju. Če nobeden kandidat ne osvoji večine glasov, bo drugi krog glasovanja potekal 24. novembra.

PARIZ/RIM - Jug Francije in sever Italije je v soboto zajelo obilno deževje, ki je povzročilo poplave ter ponekod ohromilo cestni in železniški promet. Ponekod na prizadetih območjih je znova deževalo. Dve osebi sta pogrešani.

TIRANA - Novinarji balkanske raziskovalne novinarske mreže Birn so v zasebnem albanskem pristanišču Porto Romano opazili ladjo Kathrin, ki po nekaterih navedbah prevaža eksploziv za Izrael, je v četrtek poročal portal Balkan Insight. Ladja, ki je sprva načrtovala vplutje v Koper, trenutno pluje pod nemško zastavo.