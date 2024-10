Pregled - šport, 27. 10. (nedelja)

SÖLDEN - Norvežan Alexander Steen Olsen je zmagovalec uvodnega veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev na ledeniku Rettenbach v Avstriji. Slovenski as Žan Kranjec je sezono odprl s šestim mestom. Tudi drugo in tretje mesto sta osvojila Norvežana, Henrik Kristoffersen in Atle Lie McGrath. Povratnika v svetovnem pokalu Brazilec Lucas Pinheiro Braathen in Nizozemec Marcel Hirscher sta zasedla četrto oziroma 23. mesto.

KOPER/DOMŽALE/LJUBLJANA - Nogometaši Kopra so v 13. krogu Prve lige Telemach premagali Bravo s 3:2 (2:1), Radomlje so bile s 4:2 (0:1) boljše od Celja, Olimpija pa je premagala Domžale s 3:0 (1:0).

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so na tekmi 6. kroga lige Aba v Ljubljani izgubili proti Budućnosti iz Podgorice z 71:91 (26:19, 41:46, 54:70).

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni tekmi 2. kroga evropskega pokala v domači dvorani premagali Gračanico s 33:26 (15:13). V naslednji krog je po visoki zmagi v Bosni in Hercegovini s skupnim izidom 76:61 napredovala celjska zasedba.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v vnaprej odigrani tekmi 42. kroga lige ICEHL izgubili z ekipo Graz99ers z 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).

CELJE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige na domačem ledu izgubili z Meranom s 3:5 (1:0, 2:2, 0:3).

MERIDA - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je na turnirju serije WTA 250 v mehiški Meridi uvrstila v glavni del tekmovanja. V drugem krogu kvalifikacij je 195. igralka lestvice WTA po dobri uri s 6:1, 6:1 premagala Romunko Miriam Bulgaru.

LJUBLJANA - Predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije (KZS) je nedavno imenovalo nove vodje področij za prihodnji olimpijski cikel. Tudi v naslednjem štiriletnem obdobju bo direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc, vodja področja prireditev in športa za vse pa bo Jakob Marušič.

CIUDAD DE MEXICO - Na dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Ciudad de Mexicu je zmagal Ferrarijev voznik Carlos Sainz. Za Špancem je bil drugi Britanec Lando Norris (McLaren), vodilni v SP Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil po kazni šele šesti. V seštevku sezone je Norris nekoliko zmanjšal zaostanek za Nizozemcem; pred mehiško dirko je bila razlika 57 točk, zdaj je še 47.

BURIRAM - Italijan Francesco Bagnaia je zmagal na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu na veliko nagrado Tajske. Z zmago je zmanjšal zaostanek za vodilnim v prvenstvu Jorgejem Martinom na 17 točk. Španec je bil v težkih mokrih razmerah drugi.

VALENCIA - Etiopijec Yomif Kejelcha je danes popravil moški svetovni rekord v polmaratonu, ko je progo na maratonu v Valencii pretekel v 57 minutah in 30 sekundah. S tem je 27-letnik prejšnji rekord izboljšal za sekundo. Prejšnji rekord je leta 2021 v Lizboni dosegel Jacop Kiplimo iz Ugande.

SKOPJE - Ukrajinska skakalka v višino Jaroslava Mahučih in švedski skakalec s palico Armand Duplantis sta zmagala v izboru evropske atletske zveze za najboljša evropska atleta leta. Najboljšega slovenskega atleta Kristjana Čeha ni bilo med nominiranci za nagrado.

PHOENIX - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks v ligi NBA po uvodni zmagi že na drugi tekmi sezone kljub 40 točkam doživel prvi poraz. Dallas je gostoval pri Phoenix Suns, ki so zmagali s 114:102. Dončić je 40 točkam dodal še deset skokov in štiri podaje.

LOS ANGELES - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je z Los Angeles Kings na uvodu v novo sezono prvenstva NHL na drugi domači tekmi dosegel še drugo zmago. Kralji so s 3:2 premagali novince v ligi Utah, Joel Edmundson je zadel dvakrat, Kopitar pa je v 18:06 minute na ledu v statistiko dodal eno podajo.