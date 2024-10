Pregled - šport, 26. 10. (sobota)

Ljubljana, 26. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 26. oktobra.

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Mure in Maribora so se v 13. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Primorje in Nafta 1903 sta se na današnji prvi tekmi prav tako razšla z 1:1 (0:0).

PALMA DE MALLORCA - Slovenski prvak v futsalu Dobovec je tekmovanje v ligi prvakov končal v glavnem delu. Dobovčanom se ni uspelo prebiti med 16 najboljših ekip v Evropi, potem ko so na turnirju skupine 3 v Palma de Mallorci zasedli zadnje mesto. Danes so na zadnjem obračunu izgubili proti branilcu naslova Palmi z 1:5.

ORMOŽ - Rokometaši Jeruzalema Ormoža so na povratni tekmi 2. kroga evropskega pokala doma premagali Borac iz BiH s 33:19 (18:9) in se uvrstili v naslednji krog. Prleška ekipa je na prvi tekmi pred tednom dni v Banjaluki izgubila z 20:26.

NOVO MESTO - Rokometaši Krke in srbske Metaloplastike so se na povratni tekmi 2. kroga evropskega pokala v Novem mestu razšli z neodločenim izidom 28:28 (17:16). V naslednji krog je napredovala dolenjska ekipa, ki je pred tednom dni v Šabcu zmagala z 32:30.

SÖLDEN - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka uvodnega veleslaloma na ledeniku Rettenbach, s katerim se je odprla 59. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Brignone se je na prvo mesto zavihtela s tretjega mesta po prvi vožnji. Edina slovenska finalistka Ana Bucik Jogan je končala na 21. mestu (+3,19). Neja Dvornik in Andreja Slokar se nista prebili v finale.

KRALJEVO - Šahistke Tajfun-ŠK Ljubljana, tretje nosilke klubskega evropskega pokala, ki se je po sedmih krogih končal v Vrnjački Banji v Srbiji, so osvojile zlato medaljo. Ljubljanski šahisti, šesti nosilci, so osvojili peto mesto, tako kot oni pa je 11 točk osvojila tudi tretjeuvrščena ekipa.

BRATISLAVA - Slovenska tekmovalka v bowlingu Eva Krafogel je osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu posameznikov, ki je v Bratislavi na Slovaškem potekalo od 20. oktobra do danes. Slovenski predstavnik Tim Cerkvenik Muzafirovič je zasedel sedmo mesto.

TOKIO - Sedma teniška igralka sveta Kitajka Zheng Qinwen in Američanka Sofia Kenin se bosta pomerili za naslov na turnirju WTA v Tokiu. Qinwen, prva nosilka, je v polfinalu premagala Rusinjo Dijano Šnajder s 7:6 (5) in 6:3. Kenin, 155. na lestvici WTA, je zlahka porazila prvo Britanko Katie Boulter s 6:4 in 6:4.

BASEL - Američan Ben Shelton in Francoz Giovanni Mpetshi Perricard sta finalista teniškega turnirja ATP 500 v Baslu. Shelton je v polfinalu prekinil niz trinajstih zmag na turnirjih serije 500 Francoza Arthurja Filsa, Mpetshi Perricard pa je bil boljši od četrtega nosilca, Danca Holgerja Runeja.

DUNAJ - Britanec Jack Draper in Rus Karen Hačanov sta se suvereno uvrstila v finale teniškega turnirja ATP 500 na Dunaju. Draper je premagal Italijana Lorenza Musettija s 6:2 in 6:4, Hačanov pa z enakim izidom Avstralca Alexa De Minaurja.

GUANGZHOU - Srbska teniška igralka Olga Danilović je po nastopu sredi septembra na turnirju WTA 125 v Ljubljani v izvrstni formi. V nedeljo bo nastopila v drugem finalu zaporedoma. V Guangzhouju na Kitajskem bo skušala proti Američanki Carolini Dolehide osvojiti drugi turnir WTA v karieri po Moskvi 2018.