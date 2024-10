Pregled - svet, 26. 10. (sobota)

TEHERAN/TEL AVIV - Izraelska vojska je napadla Iran, tarča so bile vojaške baze na zahodu in jugozahodu Irana. Napad je trajal več kot tri ure, Izrael ga je izvedel v treh nizih, med katerimi je napadel vojaške baze, sisteme zračne obrambe, tovarne za proizvodnjo raket v okrožjih Teherana in Huzestana ter Ilama. Izrael je napadel tudi cilje v Siriji in Iraku. Iran je sporočil, da je vojska s sistemi zračne obrambe uspešno odbila napade, ki so povzročili omejeno škodo. V napadih so bili ubiti štirje iranski vojaki. Iran ima pravico do samoobrambe, so sporočili z zunanjega ministrstva v Teheranu.

WASHINGTON/BRUSELJ - ZDA so pozvale Teheran, naj po izraelskih povračilnih napadih na Iran ne zaostruje konflikta. Iran pozivamo, naj preneha z napadi na Izrael, da se bo ta krog spopadov lahko končal brez nadaljnjega zaostrovanja, je dejal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Sean Savett. Evropska unija je strani pozvala k največji možni zadržanosti, da bi se izognili neobvladljivi eskalaciji na Bližnjem vzhodu.

RIAD/DAMASK/BAGDAD - Izraelski napad na Iran so med drugim obsodile Savdska Arabija, Katar, Egipt, Sirija in Irak. Ta je opozoril na globalno neukrepanje proti Izraelu, ki širi konflikt na Bližnjem vzhodu. Savdska Arabija in Katar sta napad označila za kršitev mednarodnega prava. Riad je pri tem strani pozval k največji možni zadržanosti in umiritvi razmer.

GAZA/ŽENEVA - Izraelska vojska je nadaljevala napade na Gazo. V zadnjih dveh dneh je bilo ubitih najmanj 77 ljudi, skupaj pa so izraelski napadi doslej zahtevali 42.924 življenj, je sporočilo zdravstveno ministrstvo v Gazi. Vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril na katastrofalne razmere na severu Gaze, kjer potekajo intenzivne vojaške operacije, ki se odvijajo okoli zdravstvenih ustanov in v njih. Vršilka dolžnosti vodje generalnega podsekretarja ZN za humanitarne zadeve Joyce Msuya pa je opozorila, da celotnemu prebivalstvu severne Gaze grozi smrt.

TBILISI - V Gruziji so potekale potekajo parlamentarne volitve, na katerih so volivci izbirali med dolgoletno vladajočo prorusko stranko Gruzijske sanje in proevropsko opozicijo. Po zaprtju volišč se izidi vzporednih volitev razlikujejo. Prozahodna opozicija je na podlagi svojih vzporednih volitev že razglasila volilno zmago, vladajoča stranka Gruzijske sanje pa je izid drugih vzporednih volitev v Tbilisiju proslavila z ognjemetom.

DNIPRO - V ruskem raketnem napadu na mesto Dnipro v osrednjem delu Ukrajine so bili v petek zvečer ubiti trije ljudje, med njimi otrok, 19 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V napadu z dronom na stanovanjsko zgradbo v prestolnici Kijev pa sta bila ubita dva človeka, ranjenih je najmanj pet ljudi. V Kijevu je ruski dron v petek zadel stolpnico, pri čemer je izbruhnil požar. Umrl je en človek, pet je ranjenih.

WASHINGTON/BRUSELJ - Finančni ministri skupine najrazvitejših svetovnih gospodarstev G7 so v petek potrdili dogovor o izvedbi posojila Ukrajini v višini 50 milijard ameriških dolarjev oziroma okoli 45 milijard evrov, za odplačilo katerega bodo Kijevu namenili prihodke od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja. Ta pobuda G7 bo vključevala dvostranska posojila članic skupine in EU, ki bo po navedbah Evropske komisije prispevala okoli 18 milijard evrov. ZDA naj bi podobno kot EU prispevala okoli 20 milijard dolarjev, preostalih 10 milijard dolarjev pa naj bi zagotovile Velika Britanija, Japonska in Kanada.

PRIŠTINA/PODGORICA - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v okviru turneje po Zahodnem Balkanu obiskala Prištino in pohvalila gospodarski napredek Kosova v zadnjih letih. Napovedala je, da bo država iz načrta EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana letos lahko prejela 60 milijonov evrov, skupno pa 880 milijonov evrov. Turnejo je sklenila v Podgorici, kjer je pohvalila napredek Črne gore na poti v EU. Državi bo v okviru načrta EU za rast na voljo več kot 380 milijonov evrov, od tega 27 milijonov do konca leta, je sporočila.

BIHAĆ - V Bosni in Hercegovini je policija v povezavi z napadom štirinajstletnika v Bosanski Krupi, v katerem je bil v četrtek ubit policist, še en pa huje ranjen, aretirala osem oseb ter zasegla orožje. Preiskuje tudi domnevno islamistično radikalizacijo napadalca. Na območju Bihaća so aretirali eno osebo, sedem ljudi pa v Bosanski Krupi, je dejal tiskovni predstavnik policije Adnan Beganović. Policija je na njihovih domovih odkrila in zasegla orožje, strelivo, telefone, računalnike, trde diske, denar ter dokumente z besedili, napisanimi v arabščini, je dodal.

BELFAST - Sodišče na Severnem Irskem je v petek moškega, ki je preko spleta izsiljeval več otrok in pri tem 12-letno ameriško deklico napeljal k samomoru, obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. Moški, ki je priznal krivdo v povezavi s 185 obtožbami kaznivih dejanj zoper 70 otrok, bo moral za zapahi presedeti najmanj 20 let. Sodnik je ob izreku sodbe dejal, da mu ni znan noben drug primer, v katerem bi storilec z uporabo družbenih omrežij povzročil tako strašno in katastrofalno škodo mladim dekletom. Tožilstvo Severne Irske ocenjuje, da je McCartney nadlegoval okoli 3500 deklic, nekatere stare le deset let.

MANILA - Število smrtnih žrtev tropske nevihte Trami, ki je pred dnevi zajela Filipine, je naraslo na najmanj 87, so sporočile lokalne oblasti. Reševalci še vedno skušajo pomagati številnim, ki so zaradi poplav ostali ujeti na strehah ali v višjih nadstropjih stavb. Zaradi poplav in nalivov, ki so prizadela več sto naselij na severu Filipinov, je svoje domove moralo zapustiti pol milijona ljudi.

BERLIN - V Nemčiji skoraj 40 odstotkov prebivalcev kupuje na kredit, je pokazala ta teden objavljena raziskava. Poleg tega se je izkazalo, da ima vsak tretji prebivalec v največjem gospodarstvu v območju evra vsak mesec na voljo manj denarja kot pred letom dni.