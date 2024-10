Pregled - šport, 25. 10. (petek)

KOPER - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je izgubila prvo tekmo polfinala dodatnih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2025 proti Avstriji z 0:3 (0:0). Povratni obračun bo na sporedu v torek ob 18. uri v Riedu. Ekipa, ki bo boljša iz tega para, se bo konec novembra v finalu dodatnih kvalifikacij za nastop na EP 2025 pomerila proti zmagovalki obračuna med Poljsko in Romunijo.

BOLZANO - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 12. kroga lige ICEHL v gosteh po kazenskih strelih premagali Pustertal s 3:2 (0:0, 2:2, 0:0; 1:0).

SALZBURG - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige v gosteh premagali mlado ekipo Salzburga z 8:5 (3:1, 2:3, 3:1).

KRALJEVO - Šahistke Tajfun-ŠK Ljubljane so po štirih zmagah v 6., predzadnjem krogu klubskega evropskega pokala v Vrnjački Banji v Srbiji po štirih zmagah in porazu dosegle še peto zmago ter ostale v vodstvu. Srbsko ekipo Sirmium iz Sremske Mitrovice so nadigrale s 2,5:0,5. Ljubljanski šahisti so premagali izraelsko ekipo Beer Sheva 3,5:2,5 in napredovali na peto mesto.

DOHA - Dosedanji predsednik Mednarodne gimnastične zveze Fig Morinari Watanabe je na današnjih volitvah v Dohi ob robu 85. kongresa zanesljivo prejel še tretji predsedniški mandat za obdobje 2025 - 2029. Nekdanji slovenski as Aljaž Pegan, ki je kot predsednik komisije športnikov že zdaj član izvršnega odbora mednarodne zveze, pa je ostal brez novega mandata.

SÖLDEN - Alpski smučar Marcel Hirscher je danes potrdil, da bo nastopil na uvodni tekmi svetovnega pokala v sezoni 2024/25, veleslalomu v avstrijskem Söldnu.

Ta potrditev je le še zadnja stopnička na poti vrnitve avstrijskega zvezdnika v svetovni pokal, kjer pa bo zdaj po novem zastopal Nizozemsko. Zeleno luč mu je prva prižgala krovna smučarska zveza (Fis) in dovolila nastop s posebnim povabilom, potem pa je ta teden potrditev nastopa objavila še nizozemska smučarska zveza.

Hirscher bo imel kljub več kot petletni odsotnosti s tekem dokaj nizko startno številko kot smučar s povabilom.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks zmagovito začel svojo sedmo sezono v severnoameriški ligi NBA. Dallas je doma s 120:109 premagal San Antonio, Dončić pa je bil z 28 točkami, desetimi skoki in osmimi podajami prvi igralec domače ekipe. Nova okrepitev Klay Thompson je k zmagi dodal 22 točk, od tega šest trojk.

LOS ANGELES - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je z Los Angeles Kings po nizu sedmih gostovanj na uvodu v novo sezono prvenstva NHL na prvi domači tekmi dosegel zmago. Kralji so na kalifornijskem derbiju v prenovljeni domači dvorani crypto.com s 3:2 premagali San Jose Sharks.