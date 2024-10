Pregled - svet, 25. 10. (petek)

KIJEV/MOSKVA - Po podatkih ukrajinskih obveščevalnih služb bo Rusija že v nedeljo ali ponedeljek vpoklicala severnokorejske vojake na fronto v boju proti Ukrajini, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je Zahod pozval, naj dodatno pritisne na Moskvo in Pjongjang. Odzivi Moskve medtem ostajajo dvoumni.

ŽENEVA/GAZA - Na severu Gaze se odvija najbolj črn scenarij od začetka vojne, situacija pa je iz dneva v dan slabša, je opozoril visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. Izrael medtem nadaljuje smrtonosne napade v enklavi, med racijo v zadnji delujoči bolnišnici na severu pa so pridržali več sto osebja in pacientov. V Džabaliji in drugih delih severa Gaze od 6. oktobra poteka intenzivna vojaška operacija, v kateri je bilo po podatkih palestinske civilne zaščite ubitih več kot 770 ljudi.

BEJRUT - V izraelskem napadu na Libanon so bili minulo noč ubiti trije novinarji. Napad so libanonske oblasti označile za vojni zločin. Kot je dejal, je v zgradbi v mestu Hasbaja, ki ne velja za območje pod nadzorom Hezbolaha, v času napada bivalo 18 novinarjev. Mirovna misija ZN v Libanonu je poročala o novem napadu izraelskih sil na njihove enote, ki se je zgodil v torek, pri čemer pa nihče ni bil ranjen.

BERLIN/WASHINGTON - Nemški kancler Olaf Scholz je v četrtek zavrnil takojšnje povabilo Ukrajini v Nato, kot je v načrtu za zmago predvidel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zaradi potencialne eskalacije konflikta z Rusijo so glede članstva Ukrajine v Natu zadržane ZDA, bolj ali manj odkrito omahuje tudi več evropskih držav.

BEOGRAD/SARAJEVO - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je nadaljevala turnejo po Zahodnem Balkanu. Med glavnimi temami pogovorov v BiH je bil tako kot pred tem v Tirani in Skopju šest milijard evrov vreden načrt EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana. V Srbiji pa je izpostavila napredek Srbije kot dokaz, da ta kljub nekaterim nestrinjanjem spada v EU.

KAZAN - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ponovil, da Rusija z invazijo v Ukrajini krši mednarodno pravo. Poudaril je tudi zavezanost vzpostavitvi svobode plovbe v Črnem morju, ki da je ključna tako za Ukrajino in Rusijo kot tudi za svetovno prehransko in energetsko varnost.

PARIZ - Človeštvo plačuje strašno visoko ceno zaradi neukrepanja glede globalnega segrevanja, čas, da bi popravili smer in se izognili podnebni katastrofi, pa se izteka, je v četrtek ob objavi novega poročila Programa ZN za okolje o vrzelih v emisijah toplogrednih plinov dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Ob tem je države znova pozval k ukrepanju.

BIHAĆ - V napadu 14-letnega mladeniča na policijski postaji v Bosanski Krupi na zahodu Bosne in Hercegovine je bil v četrtek pozno zvečer ubit policist, še en je bil huje ranjen. Napadalca so pridržali, stanje ranjenega policista je stabilno. Državno tožilstvo je napad označilo za teroristično dejanje, v Federaciji BiH so po njem zvišali stopnjo varnosti.

MADRID - Španska policija je v sodelovanju z Evropskim policijskim uradom (Europol) in policijami šestih držav, med drugim Slovenije, v Barceloni v minulih dneh aretirala vodjo in še enega vodilnih članov srbske kriminalne združbe Vračarski klan. Vodja klana je veljal za enega najbolj iskanih in nevarnih evropskih ubežnikov. Vodjo klana so prijeli v Barceloni minuli petek, v torek pa je sledila aretacija še enega od vodilnih članov kriminalne združbe, je sporočil Europol, ki imen ni navedel.

ANKARA - Delavska stranka Kurdistana (PKK) je prevzela odgovornost za sredin napad na turško državno obrambno podjetje (TAI) v bližini Ankare, v katerem je bilo ubitih pet ljudi. Kot je na Telegramu sporočila PKK, je bil napad dolgo načrtovan in naj bi bil opozorilo zaradi "genocidnih praks" turške vlade proti Kurdom. Turška vojska se je na napad v četrtek odzvala s smrtonosnimi napadi na cilje kurdskih oboroženih skupin v Iraku in Siriji.

WASHINGTON - Izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalina Georgieva je v četrtek na zasedanju IMF in Svetovne banke v Washingtonu opozorila, da se svetovnemu gospodarstvu obeta daljše obdobje nizke rasti in visoke zadolženosti. Države je spodbudila k uvedbi ustreznih politik in pozvala k reformam, ki bodo spodbudile rast.

WASHINGTON - Z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) so se na Zemljo vrnili trije ameriški astronavti in ruski kozmonavt, potem ko so njihovo približno 30-urno potovanje morali večkrat prestaviti zaradi orkana Milton. Ponoči po lokalnem času so v kapsuli podjetja SpaceX vendarle uspeli pristati ob obali Floride.

APIA - Britanski kralj Karel III. je ob začetku vrha združenja Commonwealth na Samoi opozoril na grožnjo podnebnih sprememb in pozval k ukrepanju za zmanjšanje izpustov. V govoru predstavnikom 56 držav članic, med njimi številnih afriških in karibskih, se je kralj dotaknil tudi kolonialne preteklosti v luči pozivov po odškodninah zaradi suženjstva, ki ga ni neposredno obravnaval. Ob tem je dodal, da nihče ne more spremeniti preteklosti.