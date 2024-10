Mariborska univerza doslej ni prejela nobene zahteve kibernetskih napadalcev

Maribor, 25. oktobra - Na mariborski univerzi, kjer je njihov informacijski sistem zaradi obsežnejšega kibernetskega napada, ki se je zgodil v sredo zvečer, še vedno onesposobljen, do tega trenutka niso prejeli nobene zahteve napadalca po plačilu dekripcijskega ključa, so sporočili v današnji izjavi za medije. Škode za zdaj še ni mogoče oceniti, so dodali.