Univerza v Mariboru bo sodelovala s skladom za tehnološke inovacije Vesna

Maribor, 17. oktobra - Univerza v Mariboru je sklenila sporazum o sodelovanju s skladom za tehnološke inovacije Vesna, ki so ga skupaj razvili SID banka, Razvojna banka Hrvaške in Evropski investicijski sklad. Kot pravijo na mariborski univerzi, gre za pomemben korak pri spodbujanju prenosa znanja in tehnologij iz laboratorijev na trg.