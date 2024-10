V Kranju bodo razglasili letošnjega Jenkovega nagrajenca

Kranj, 28. oktobra - V okviru letošnjih Jenkovih dnevov bodo nocoj v Kranju razglasili letošnjega dobitnika Jenkove nagrade, s katero Društvo slovenskih pisateljev nagrajuje najboljšo pesniško zbirko preteklih dveh let. Zanjo so tokrat nominirani pesniki Aleš Berger, Borja Bolčina, Miljana Cunta, Ivan Dobnik, Robert Simonišek in Denis Škofič.