Na DSP razglasili šest nominirancev za Jenkovo nagrado

Ljubljana, 8. oktobra - V vili Društva slovenskih pisateljev (DSP) so razglasili nominirance za Jenkovo nagrado. Za nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let, ki jo podeljuje DSP, se tokrat potegujejo pesniki Aleš Berger, Borja Bolčina, Miljana Cunta, Ivan Dobnik, Robert Simonišek in Denis Škofič. Predstavili so tudi letošnji program Jenkovih dni.