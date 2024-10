Pregled - šport, 24. 10. (četrtek)

CELJE - Nogometaši Celja so v 2. krogu konferenčne lige na domači zelenici premagali turški Istanbul Basaksehir s 5:1. V prvem polčasu današnjega dvoboja so zadeli Tamar Svetlin, Ivan Brnić in Svit Sešlar, v drugem pa se je dvakrat med strelce vpisal še Armandas Kučys. Vmes je za turško zasedbo znižal Dimitrios Pelkas.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v drugem krogu glavnega dela konferenčne lige zabeležili prvo zmago. V Ljubljani so z 2:0 ugnali Lask iz Linza, s tem pa vknjižili prve točke v tekmovanju. Strelca golov sta bila Alejandro Blanco v 14. in Pedro Lucas v 81. minuti.

ABU DABI - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je podaljšal pogodbo z UAE Team Emirates, je ekipa sporočila na spletni strani. Dosedanje sodelovanje je imel 26-letnik sklenjeno do konca leta 2027, pogodbo pa je zdaj podaljšal še za tri leta.

BRDO PRI KRANJU - Delegati na volilni skupščini Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so dosedanjemu predsedniku Radenku Mijatoviću soglasno podelili še tretji mandat. Šestdesetletni Mijatović, ki je prvi mož zveze od decembra 2016, bo zvezo tako vodil še nadaljnja štiri leta.

LJUBLJANA - Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je potrdil zaključno poročilo o nastopu na olimpijskih igrah poleti v Parizu. Največ razprave je bilo o nastajajoči strategiji OKS za obdobje do leta 2033, da bi ohranili sedanje vrhunske mednarodne izide slovenskega športa.

PALMA DE MALLORCA - Slovenski prvaki v futsalu, nogometaši Dobovca, so bili na turnirju skupine 3 glavnega dela lige prvakov v Palmi de Mallorci, blizu prvi zmagi. Proti zagrebškemu Futsal Dinamu so na začetku drugega polčasa v razmaku 15 sekund dosegli dva gola, povedli z 2:0, a prednost do konca zapravili. Gol za končnih 2:2 so dobili 20 sekund pred koncem.

JESENICE - Hokejisti Jesenic so se po nastopu v celinskem pokalu vrnili na tekme alpske lige. Na svoji sedmi tekmi so gostili Merano in ga visoko premagali. Mrežo tekmecev so dodobra napolnili, zmagali so namreč kar z 9:0.

ZÜRICH - Na oktobrski lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife je Slovenija izgubila eno mesto in je zdaj na 52. reprezentanca sveta. Vrh je nespremenjen, na prvih treh mestih so še vedno Argentina, Francija in Španija. Tekmici na bližnjih tekmah lige narodov, Avstrija in Norveška, sta na 23. in 48. mestu, obe sta izgubili po eno mesto v primerjavi s septembrom.

RIJAD - Savdska nogometna zveza je prekinila pogodbo z 59-letnim Italijanom Robertom Mancinijem. Mancini je bil na selektorskem položaju od avgusta 2023, po sporazumni prekinitvi pogodbe pa se je končalo njegovo predvideno sodelovanje do 2027.

TAMPICO - Najboljši slovenski teniški igralki Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek sta hitro končali nastope na turnirju nižje ravni WTA 125 v mehiškem Tampicu z nagradnim skladom 106.000 evrov.

WASHINGTON - Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški ligi NHL doma gostili Philadelphia Flyers ter jim prizadejali še šesti poraz v sezoni. Prestolniki so na uvodu v sezono zmagali petič zaporedoma, tokrat s 6:3. Dva zadetka je prispeval Connor McMichael, Aleksander Ovečkin pa je z zadetkom v prazno mrežo dodal svoj 855. gol v prvenstvu NHL.