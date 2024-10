Pregled - svet, 24. 10. (četrtek)

PARIZ - Na mednarodni konferenci za podporo Libanonu je bilo zbranih približno 800 milijonov dolarjev (dobrih 740 milijonov evrov) za humanitarno pomoč in dodatnih 200 milijonov dolarjev (nekaj več kot 185 milijonov evrov) za podporo libanonski vojski. Francija je obljubila 100, Nemčija pa 96 milijonov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da se mora vojna čim prej končati.

KAZAN - Bližnji vzhod je na robu regionalne vojne, je ob zadnjem dnevu vrha skupine največjih gospodarstev v vzponu Brics dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Menil je, da se nasilje ne bo ustavilo, dokler ne bo oblikovana palestinska država. K premirju in rešitvi dveh držav je pozval tudi kitajski predsednik Xi Jinping. Vrha se je udeležil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je pozval k pravičnemu miru v Ukrajini, prav tako tudi v Gazi in Libanonu.

STRASBOURG - Prejemnika letošnje nagrade Saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, sta voditelja venezuelske opozicije Maria Corina Machado in Edmundo Gonzalez Urrutia. Priznanje sta prejela za svoja prizadevanja za ponovno vzpostavitev svobode in demokracije v domovini. Oba sta izrazila počaščenost ob nagradi, Urrutia je pozdravil solidarnost Evrope z njegovo domovino.

BRUSELJ/KIJEV/MOSKVA - EU je izrazila zaskrbljenost zaradi poročil, da naj bi Severna Koreja v Rusijo pošiljala vojake za boj proti Ukrajini. Kot je v imenu EU zapisal zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell, bi to pomenilo resno kršitev mednarodnega prava. Kijev je sporočil, da so severnokorejski vojaki že v Kursku, ruski predsednik Vladimir Putin pa navedb o njihovi prisotnosti v Rusiji ni zanikal. Ruski poslanci so ratificirali sporazum o strateškem partnerstvu s Pjongjangom.

SKOPJE/JABLANICA - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila upanje, da bo Severna Makedonija storila korak naprej za čimprejšnje odprtje prvega sklopa poglavij v pristopnih pogajanjih. Napovedala je, da bo država iz načrta EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana letos prejela 52 milijonov evrov, skupno pa prek 750 milijonov. Obiskala je tudi Donjo Jablanico v BiH, kjer je obljubila pomoč EU po poplavah.

DOHA - Državni sekretar ZDA Antony Blinken se je sestal s katarskim emirjem, šejkom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem, s katerim sta razpravljala o prizadevanjih za končanje vojne v Gazi. Sestal se je tudi s premierjem Mohamedom bin Abdulrahmanom bin Jasim Al Tanijem in napovedal nov krog pogajanj za končanje vojne.

GAZA - V novem izraelskem napadu na šolo z razseljenimi Palestinci v osrednji Gazi je bilo ubitih najmanj 17 ljudi, so sporočili reševalci. Najhujše razmere še vedno vladajo na severu razdejane enklave, kjer so izraelske sile po navedbah lokalne civilne zaščite v 19 dneh obleganja ubile več kot 770 ljudi.

PHILADELPHIA/ATLANTA - Predsedniška kandidatka demokratov Kamala Harris je v sredo na javnem dogodku v Pensilvaniji označila svojega republikanskega protikandidata Donalda Trumpa za fašista. Ob tem se je sklicevala na navedbe Trumpovih bivših sodelavcev, med njimi nekdanjega šefa njegovega kabineta Johna Kellyja, o komentarjih nekdanjega predsednika, zaradi katerih naj bi si zaslužil to oznako.

DUNAJ - Avstrijski poslanci so na ustanovnem zasedanju za predsednika parlamenta prvič izvolili člana skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), ki so slavili na septembrskih parlamentarnih volitvah. Položaj bo zasedel Walter Rosenkranz, sicer odvetnik, dolgoletni poslanec in nekdanji predsedniški kandidat.

ANKARA/ALEP - Turška vojska se je po četrtkovem napadu na sedež podjetja Turkish Aerospace Industries, v katerem je umrlo pet ljudi, odzvala z več zračnimi napadi na položaje kurdskih borcev v Iraku in Siriji. Turške oblasti so napad označile za terorističnega in odgovornost pripisale prepovedani Delavski stranki Kurdistana (PKK). V Siriji je bilo ubitih najmanj 12 civilistov.

WASHINGTON - Tehnološki milijarder in Trumpov podpornik Elon Musk je konec tedna sporočil, da bo do predsedniških volitev 5. novembra vsak dan podaril milijon dolarjev enemu registriranemu volivcu v sedmih zveznih državah ZDA, v katerih bodo glasovi ključni. Ministrstvo za pravosodje ga je v sredo opozorilo, da bi njegova darila naključno izžrebanim volivcem lahko predstavljala kršitev volilne zakonodaje.

NEW YORK - Združeni narodi obeležujejo 79. obletnico ustanovitve. V poslanici ob dnevu organizacije je njen generalni sekretar Antonio Guterres poudaril, da bodo le reformirani ZN lahko obvladovali izzive in ponujali rešitve za vse. Ob nastanku leta 1945 je imela organizacija 51 članic, danes jih šteje 193.

APIA - Britanskega kralja Karla III. so ob obisku na Samoi pričakali s tradicionalnim obredom pitja kave iz kokosove lupine in ga počastili z nazivom visokega plemenskega poglavarja. Ob tem ga je ena od lokalnih skupnosti opozorila na podnebne spremembe, ki jim je polinezijsko otočje posebej izpostavljeno.

BENETKE - V Benetkah bodo enodnevnim obiskovalcem tudi prihodnje leto zaračunavali vstopnino. Število dni, ko bo za vstop v mesto treba plačati pristojbino pet evrov, se bo skoraj podvojilo z letošnjih 29 na 54 dni, za rezervacijo v zadnjem hipu pa bo treba plačati dvojno, so sporočile mestne oblasti.