Posavska posvetovalna komisija o stanju projekta Jek 2

Krško, 14. aprila - Posvetovalna komisija za projekt drugega bloka krške jedrske elektrarne (Jek 2), ki jo je imenoval svet regije Posavje, se je danes v Krškem sestala na razširjeni seji. Udeleženci so med drugim obravnavali aktualno stanje projekta Jek 2 in z njim povezana odprta vprašanja. Zavzeli so se za povezovalno vlogo regije v projektu.