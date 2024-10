Predlagatelji referenduma o Jeku 2 s predlogom za njegov preklic

Ljubljana, 22. oktobra - Poslanske skupine, ki so predlagale posvetovalni referendum o projektu nove nuklearke v Krškem (Jek 2), so v DZ vložile predlog odloka za razveljavitev njegovega razpisa. Pod predlog odloka so tako podpisani vodje poslanskih skupin Svoboda, SDS, SD, NSi in poslanca narodnih skupnosti. O preklicu referenduma naj bi DZ odločal v četrtek.