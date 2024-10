Pregled - šport, 23. 10. (sreda)

SOLUN - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. krogu evropskega pokala (skupina B) premagali Aris z 82:75 (23:24, 37:48, 54:61). Ljubljančani so dosegli četrto zmago v evropskem pokalu, tako da po petih tekmah ostajajo med vodilnimi ekipami v skupini B.

LJUBLJANA - Madridski Atletico slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka je v 3. krogu nogometne lige prvakov na domačem igrišču klonil proti Lillu z 1:3. Leipzig je doma moral priznati premoč Liverpoolu, ki je zmagal z 1:0. Liverpool je s tremi zmagami na vrhu razpredelnice, 100-odstotni izkupiček ima le še Aston Villa.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni prvoligaš Mura je sporazumno prekinil pogodbo s Srđanom Spiridonovićem, je črno-bela zasedba sporočila na družbenih omrežjih. Epilog pa je dobilo tudi sodelovanje Mustafe Nukića in ljubljanske Olimpije. Slednji je bil že dolgo časa na stranskem tiru.

MONTPELLIER - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v Montpellieru na turnirju WTT Champions z nagradnim skladom 500.000 ameriških dolarjev, na katerem sodeluje le 32 igralcev, izpadel že po prvem dvoboju. S 3:1 ga je premagal Šved Truls Möregardh.

LEIPZIG - Francoski nogometaš Castello Lukeba, olimpijski podprvak s Francijo to poletje v Parizu, je še za eno leto podaljšal pogodbo z Leipzigom, klubom slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška in vezista Kevina Kampla. Izboljšanje stare pogodbe, ki je veljala do leta 2028, in podaljšanje sodelovanja si je 21-letni branilec prislužil z odličnimi igrami v novi sezoni.

PALMA DE MALLORCA - Slovenski prvak Dobovec je v Palma de Mallorci začel turnir skupine 3 glavnega dela lige prvakov v futsalu. Dobovčani so se za uvod turnirja merili z romunskim Unitedom Galatijem in izgubili z 1:3. V četrtek bo Dobovec igral proti hrvaškemu Dinamu z Luko Čopom, v soboto pa še proti domači Palmi, ki brani naslov prvaka.

LAS VEGAS - Hokejisti Vegas Golden Knights so v severnoameriški ligi NHL doma premagali Los Angeles Kings s 6:1, kapetan poraženih gostov Anže Kopitar je ostal brez točke. Edini zadetek za Los Angeles je zabil Warren Foegele za znižanje na 1:3 v začetku druge tretjine.

BOSTON - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA, Boston Celtics, so v uvodu nove sezone doma nadigrali New York s 132:109. Los Angeles Lakers so ugnali Minnesoto Timberwolves s 110:103, to drugo tekmo večera je zaznamovala družina James. Prvič sta skupaj v ekipi zaigrala oče in sin, legendarni 39-letni LeBron in 19 let mlajši novinec Bronny.