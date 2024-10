Pregled - svet, 23. 10. (sreda)

BEJRUT - Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je potrdilo, da je bil v izraelskem napadu konec septembra ubit Hašem Safidin, ki naj bi bil predviden za naslednika pokojnega vodje Hezbolaha Hasana Nasrale. Izraelska vojska je njegovo smrt potrdila v torek. Ob nadaljevanju napadov na Libanon iz zraka je izraelska vojska napadla tudi zgodovinsko mesto Tir ob sredozemski obali, ki je uvrščen je tudi na Unescov seznam svetovne dediščine.

TEL AVIV/GAZA - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je Izrael pozval, naj se izogne nadaljnjemu zaostrovanju spora z Iranom in dejal, da je čas za končanje konflikta v Gazi. Zaradi intenzivnega bombardiranja, množičnega razseljevanja in pomanjkljivih zagotovil glede humanitarnih premorov na severu Gaze je Svetovna zdravstvena organizacija preložila začetek nove faze drugega kroga cepljenja proti otroški paralizi. Izraelska vojska je nadaljevala napade na enklavo, ki so na več območjih zahtevali nove smrtne žrtve.

WASHINGTON/BRUSELJ - Skupina najrazvitejših svetovnih gospodarstev G7 je dosegla dogovor o razdelitvi posojila Ukrajini v višini 50 milijard ameriških dolarjev oziroma okoli 46 milijard evrov iz prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja, so sporočile ZDA. V EU so medtem sprejeli pravno podlago, ki bo omogočila uporabo prihodkov od upravljanja ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru zahodnih sankcij proti Moskvi, za financiranje posojila. ZDA bodo k posojilu prispevale 20 milijard dolarjev, toliko pa naj bi prispevala tudi EU.

SEUL/BRUSELJ/WASHINGTON - Severna Koreja je z napotitvijo dodatnih 1500 vojakov podvojila število pripadnikov oboroženih sil v Rusiji, so sporočili južnokorejski obveščevalci. Iz Nata pa so sporočili, da imajo zaveznice dokaze o severnokorejskih silah v Rusiji. Če bodo te enote namenjene za bojevanje v Ukrajini, bo to pomenilo znatno stopnjevanje severnokorejske podpore nezakoniti ruski vojni in še en znak velikih izgub Rusije na fronti, je sporočila tiskovna predstavnica Nata.

KAZAN - Voditelji držav skupine največjih gospodarstev v vzponu (Brics) so se v skupni izjavi zavzeli za aktivnejše reševanje konfliktov po svetu in pravičen boj proti podnebnim spremembam. Ruski predsednik Vladimir Putin je poudaril, da se oblikuje multipolarna svetovna ureditev, ta proces pa je dinamičen in nepovraten. Ena od tem srečanja je bila ideja o novem finančnem sistemu, s katerim bi Brics lahko konkuriral mednarodnemu plačilnemu sistemu SWIFT, iz katerega je bila Rusija izključena zaradi invazije na Ukrajino.

ANKARA/BRUSELJ - Pred sedežem podjetja Turkish Aerospace Industries v bližini Ankare je odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo najmanj pet ljudi, še 22 pa je bilo ranjenih, je sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya, ki je dogodek označil za teroristični napad. Napad je med drugim obsodil generalni sekretar Nata Mark Rutte, obsodile so ga tudi ZDA. Turške oblasti so odgovornost za napad pripisale Delavski stranki Kurdistana.

BRUSELJ/TIRANA - Evropska komisija je potrdila reformne načrte Albanije, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije, s katerimi se je peterica zavezala k izvedbi reform za približevanje EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Albaniji začela turnejo po državah Zahodnega Balkana in zagotovila, da širitev unije ostaja prednostna naloga. Napovedala je, da bo ta država v okviru načrta EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana prejela več kot 920 milijonov evrov.

STRASBOURG/BEOGRAD - Evropski parlament je v torek za novega poročevalca za Srbijo imenoval Tonina Piculo. Hrvaški evropski poslanec je ob tem opozoril, da mora Srbija svoje evropske ambicije upravičiti z resničnimi spremembami. Njegovo imenovanje je v Beogradu naletelo na kritike, srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da so razumeli sporočilo parlamenta.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je ob obletnici neuspele vstaje Madžare pozval, naj se Bruslju uprejo tako, kot so se sovjetski nadvladi leta 1956. Orban, ki je govoril pred večtisočglavo množico v Budimpešti, je ob tem Bruselj obtožil, da želi na Madžarskem namestiti marionetno oblast.

STRASBOURG - V Evropskem parlamentu so letošnjo novinarsko nagrado Daphne Caruana Galizia podelili novinarskemu projektu Izgubljeni v Evropi, ki se ukvarja z izginotji otrok migrantov brez spremstva. Preiskava medijskih hiš iz sedmih držav je pokazala, da je med letoma 2021 in 2023 po prihodu v Evropo izginilo najmanj 51.433 takih otrok.

WASHINGTON - Volilni štab Donalda Trumpa je v torek britanske laburiste obtožil nedovoljenega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve na strani tekmice Kamale Harris. Vodja laburistov in britanski premier Keir Starmer je zavrnil očitke in pojasnil, da pomoč demokratki nudijo prostovoljci v svojem prostem času

KAZAN - Kitajski predsednik Xi Jinping in indijski premier Narendra Modi sta se ob robu vrha Brics zavzela za krepitev dvostranskih odnosov med državama na podlagi medsebojnega spoštovanja, zaupanja in odgovornosti. To je bilo prvo formalno srečanje voditeljev Indije in Kitajske po petih letih.

LONDON - Velika Britanija in Nemčija spričo ruske grožnje varnosti krepita sodelovanje na področju obrambe. Državi sta podpisali sporazum, ki zajema skupen razvoj raket, dodatne vaje na Baltiku, pravice do gostovanja letal za lov na podmornice na Škotskem in gradnjo tovarne artilerije nemškega Rheinmetalla na Otoku.

NEW YORK - Sodišče na Manhattnu je v torek odločilo, da mora nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani volilnima delavkama iz Georgie, ki jima zaradi obrekovanja dolguje skoraj 150 milijonov dolarjev, predati številne dragocenosti in luksuzno stanovanje v New Yorku.

DENVER - Po nedavnem izbruhu okužb z bakterijo E. coli v restavracijah McDonalds v desetih zveznih državah na zahodu ZDA se je več deset ljudi zastrupilo s hrano, ena oseba je umrla, je v torek sporočil ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Vrednost delnic verige restavracij s hitro prehrano je kmalu zatem padla za več kot šest odstotkov.

LOS ANGELES - Francosko-poljski režiser Roman Polanski, ki ga je več žensk obtožilo spolnega napada, je v tožbi, vloženi lani, dosegel poravnavo, so v torek sporočili njegovi odvetniki. S tem se je izognil sojenju glede domnevnega spolnega napada leta 1973. Proces naj bi se sicer na civilnem sodišču v Los Angelesu pričel avgusta prihodnje leto.