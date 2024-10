Xi in Modi za dvostranske odnose na temeljih zaupanja in spoštovanja

Kazan, 23. oktobra - Kitajski predsednik Xi Jinping in indijski premier Narendra Modi sta se danes srečala ob robu vrha skupine Brics v Rusiji, pri čemer sta se oba zavzela za krepitev dvostranskih odnosov med državama na podlagi medsebojnega spoštovanja, zaupanja in odgovornosti. To je bilo njuno prvo formalno dvostransko srečanje po petih letih.