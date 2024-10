Voditelji na zasedanju Brics za nov globalni red in razreševanje konfliktov

Kazan, 23. oktobra - Voditelji članic skupine največjih gospodarstev v vzponu (Brics) so danes v skupni izjavi po vrhu v Rusiji podprli multipolarni svetovni red - tako politični kot finančni. Ob tem so označili Brics za glas interesov globalnega juga ter se zavzeli za aktivnejše reševanje konfliktov po svetu in pravičen boj proti podnebnim spremembam.