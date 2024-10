Boeing v tretjem četrtletju globoko v rdečem

New York, 23. oktobra - Ameriški proizvajalec letal Boeing je v tretjem četrtletju pridelal 6,2 milijarde dolarjev izgube. Rdeče številke so posledica stavke, ki v podjetju traja od sredine septembra, in dragih izzivov v enoti za obrambo in vesolje. Prihodki letalskega velikana so medletno nazadovali za odstotek na 17,8 milijarde dolarjev.