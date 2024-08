Ameriški regulator po marčnem incidentu odredil pregled letal 787 Dreamliner

New York, 20. avgusta - Ameriški regulatorji so na Boeingovih letalih 787 Dreamliner odredili pregled pilotskih sedežev. Gre za model, na katerem je marca med letom med avstralskim Sydneyjem in novozelandskim Aucklandom prišlo do tehnične težave, ki je povzročila hudo turbulenco, v kateri se je poškodovalo več deset ljudi.