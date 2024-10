Pregled - šport, 20. 10. (nedelja)

Ljubljana, 20. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 20. oktobra.

LJUBLJANA - Kenijka Joyce Chepkemoi Tele je na NLB 28. ljubljanskem maratonu z rekordom proge 2:20:17 zmagala na 42 km. Med atleti je slavil Etiopijec Tamire Getaneh Molla z 2:06:29. Z osmim mestom je državni naslov osvojil Novomeščan Primož Kobe in s časom 2:18:21 popravil najboljši slovenski dosežek na maratonih v slovenski prestolnici.Na tekmi, na kateri je na 10, 21 in 42 km skupaj startalo 13.044 tekačic in tekačev, je Kobe za sekundo popravil dosežek, ki ga je na največjem športno-rekreativnem dogodku v državi postavil Roman Kejžar leta 1998. Slovenski naslov je s skupno šestim mestom med atletinjami osvojila Anja Fink Malenšek z 2:39:10.

BANJA LUKA Rokometaši Jeruzalema Ormoža so na prvi tekmi 2. kroga evropskega pokala v Banjaluki izgubili proti Borcu z 20:26. Povratna tekma bo v soboto v Ormožu.Nedim Hadžić je pri domačih dosegel deset golov, Filip Krivokapić pa sedem, toliko jih je za Ormožane prispeval Sok.

LJUBLJANA - V nedeljskih tekmah 1. kroga Prve lige Telemach so nogometaši Maribora v Ljubljani premagali Bravo z 1:0, Kalcer Radomlje pa so bile s 4:1 boljše od Domžal.

NANNING - Slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je zmagovalec zadnje etape dirke svetovne serije po Guangxiju. Štiriindvajsetletnik je bil najboljši v sprintu večje skupine na krožni trasi v Nanningu (134,3 km). Skupni zmagovalec dirke je postal Belgijec Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny).

UTSONOMIYA - Slovenski kolesar Matej Mohorič je na svoji zadnji dirki to sezono zasedel tretje mesto. Na preizkušnji serije 1.Pro v Utsonomiyi je bil del najboljše peterice, v sprintu pa zaostal za zmagovalcem Američanom Neilsonom Powlessom in drugouvrščenim Belgijcem Ilanom Van Wilderjem.

MÜNCHEN - Estonec Ott Tänak (Hyundai) je zmagovalec srednjeevropskega relija, predzadnje postaje sezone svetovnega prvenstva. Na reliju, ki je potekal na Češkem, v Avstriji in Nemčiji, je za sedem sekund premagal Valižana Elfyna Evansa (Toyota), tretji je bil vodilni v seštevku sezone, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), z zaostankom 39 sekund. Takšen razplet relija pomeni, da svetovni prvak še ni znan. Neuville bi že danes slavil, če bi imel 31 ali več točk naskoka, a je zdaj razlika med njim in Tänakom 25 točk (225-200), kar lahko Estonec še nadoknadi na zadnji postaji na Japonskem.

PHILLIP ISLAND - Španski zvezdnik Marc Marquez je zmagovalec dirke za veliko nagrado Avstralije v razredu motoGP. Na dirki na Phillip Islandu je za slabo sekundo ugnal rojaka Jorgeja Martina. Tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia. Martin je v posledično v skupnem seštevku še povišal prednost.

STOCKHOLM - Ameriški tenisač Američan Tommy Paul je drugič v karieri osvojil turnir serije ATP 250 v Stockholmu. Prvič je na Švedskem slavil 2021, kar je bil tudi njegov prvi naslov v karieri. Zdaj je 27-letni Paul, ki bo na novi računalniški lestvici napredoval na rekordno 12. mesto, že pri štirih naslovih.

ANTWERPEN - Španec Roberto Bautista Agut je zmagovalec teniškega turnirja serije 250 v Antwerpnu. Za dvanajsti naslov v karieri je premagal Čeha Jirija Lehečko s 7:5, 6:1.

OSAKA - Nizozemka Suzan Lamens je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 v japonski Osaki z nagradnim skladom 245.000 evrov. V finalu je za prvo lovoriko v karieri ugnala Avstralko Kimberly Birrell s 6:0, 6:4.