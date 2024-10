Pregled - svet, 20. 10. (nedelja)

BEJRUT/TEL AVIV - Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla napad na poveljniški center šiitskega gibanja Hezbolah in podzemni obrat za proizvodnjo orožja v libanonski prestolnici Bejrut. Pred tem so bili sprejeti ukrepi za zmanjšanje škode za civiliste, je še navedla. Po poročanju libanonskih medijev je Izrael obstreljeval številne kraje v južnem Libanonu, kjer so ubili tri pripadnike Hezbolaha in tri libanonske vojake. Izraelski obrambni minister Joav Galant je zatrdil, da uničujejo Hezbolah na jugu Libanona. Lokalni libanonski varnostni viri sicer opozarjajo, da izraelska vojska na jugu Libanona uničuje cele vasi, od katerih ne ostane nič več. Na izraelske napade se je z izstrelitvijo več deset raket že drugi dan zapored odzval Hezbolah.

GAZA - V izraelskem napadu v soboto na mesto Bejt Lahija na severu Gaze je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 87 ljudi, med njimi ženske in otroci, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Še več deset drugih je bilo ranjenih, številni so ujeti pod ruševinami. Izraelske oblasti so sporočile, da preverjajo poročila o žrtvah. Vojna v Gazi je v več kot enem letu po zadnjih podatkih terjala že najmanj 42.603 življenj, še skoraj 100.000 ljudi je bilo ranjenih.

GAZA/ŽENEVA - Združeni narodi so spričo velike humanitarne stiske na območju Gaze, kjer izraelska vojska nadaljuje operacije proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas, pozvali k odprtju dodatnih mejnih prehodov za dostavo pomoči v enklavo. Še zlasti slabe so razmere na severu Gaze, na kar je opozorila tudi glavna predstavnica OCHA.

HAIFA - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto obtožil libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, da ga je skušalo ubiti, potem ko je proti njegovi rezidenci v Cezareji izstrelilo dron. Ob tem je zagotovil, da bo vsakdo, ki bo skušal škodovati Izraelcem, plačal visoko ceno. Libanonska skupina, ki jo oborožuje in financira Iran, ni prevzela odgovornosti za napad z dronom, vendar je misija Irana pri Združenih narodih pozno v soboto sporočila, da je to izvedel Hezbolah.

KIJEV/MOSKVA - Rusija je tudi minulo noč izvedla zračne napade na stanovanjska območja in energetsko infrastrukturo v Ukrajini. V napadu na Krivoj Rog je bilo ranjenih najmanj 17 ljudi. Obe strani sta poročali tudi o obsežnih napadih z droni na nasprotnikovo ozemlje. Po navedbah Kijeva so njihovi droni ponoči napadli glavno rusko tovarno eksplozivnih sredstev. Rusija pa je napadla energetski objekt v regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine.

BERLIN/KARLSRUHE - V Nemčiji so v soboto pridržali domnevnega podpornika skrajne Islamske države (IS), ki naj bi načrtoval strelski napad na izraelsko veleposlaništvo v Berlinu. Da je obstajal načrt za napad, so potrdili tudi pri izraelskem veleposlaništvu. Tožilstvo očita osumljencu, 28-letnemu Libijcu podpiranje tuje teroristične organizacije.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, s katerim je imel po lastnih navedbah dolg in prijateljski pogovor. Kot je dejal, je Putinu ponovil, da Srbija za zdaj ne bo uvedla sankcij proti Rusiji. To naj bi bil njun prvi neposredni pogovor po dveh letih in pol.

SARAJEVO - V štirih občinah v BiH so potekale lokalne volitve, ki so jih v začetku meseca preložili zaradi katastrofalnih poplav, v katerih je umrlo 27 ljudi. Volišča so se zjutraj odprla v občinah Fojnica, Kiseljak, Kreševo in Konjic. Do 15. ure je svoj glas oddalo nekaj več kot 36 odstotkov volivcev. V Jablanici, ki je bila v poplavah in plazovih najbolj prizadeta, bodo volitve kasneje.

SYDNEY - Britanski kralj Karel III. je skupaj s svojo soprogo, kraljico Camillo z udeležbo maše začel uradni del obiska v Avstraliji. Kraljevi par se je pred cerkvijo rokoval s številnimi podporniki, medtem ko so se nedaleč stran zbrali nasprotniki monarhije. Po maši se je kraljevi par udeležil še slovesnosti ob 200. obletnici parlamenta zvezne države Novi južni Wales.

VATIKAN - Papež Frančišek je danes razglasil 14 novih svetnikov. Med njimi so duhovniki, redovniki in laiki, ki so živeli v 19. stoletju. Na slovesni maši na Trgu sv. Petra je papež dejal, da so novi svetniki živeli v Jezusovem slogu služenja ter bili služabniki svojih bratov in sester.

DŽAKARTA - Nekdanji general Prabowo Subianto je zaprisegel kot predsednik Indonezije, potem ko je bil na položaj izvoljen v prvem krogu v februarju. Ob zaprisegi je zagotovil, da bo na prvo mesto postavil interese ljudstva.

KIŠINJOV - V Moldaviji so se ob 7. uri po lokalnem času odprla volišča, na katerih volivci odločajo o novem predsedniku države in približevanju Evropski uniji. Trenutna predsednica države Maia Sandu, ki velja za favoritinjo, je ob oddaji glasu opozorila na usodo države, o kateri morajo odločati državljani.

BOLOGNA - Več delov Italije je ponoči prizadelo hudo neurje, močno deževje pa je napovedano za 13 od 20 dežel. V bližini Bologne je ponoči umrl 20-letnik, ko je avtomobil s seboj odnesla deroča reka, ki je prestopila bregove. Številne ceste so neprevozne, prišlo je do izpadov elektrike. Na območju Bologne je moralo domove zapustiti več kot 2000 ljudi. Med drugim je poplavilo tudi dele Sicilije.

BRUSELJ - Evropska potrošniška organizacija (BEUC) in 22 potrošniških organizacij iz 17 držav so pri Evropski komisiji vložili pritožbo zoper nekatera vodilna podjetja v industriji videoiger, saj jim očitajo kršenje zakonodaje EU o varstvu potrošnikov. Predvsem opozarjajo na nepoštene prakse v zvezi z nakupi znotraj videoiger in t. i. premijskimi valutami.

FRANKFURT - Filipini bodo prihodnje leto častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma (FKS). Na nedavni novinarski konferenci v nemški finančni metropoli so že ponudili prvi pogled v svojo predstavitev na FKS 2025. Ta bo potekala pod motom Domišljija v zraku.