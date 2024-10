Obrambni ministri G7 podprli pot Ukrajine v Nato in misijo Unifil

Neapelj, 19. oktobra - Obrambni ministri skupine sedmih najmočnejših gospodarstev (G7) so danes na srečanju v Neaplju podprli "nepovratno pot Ukrajine v zvezo Nato", vključno s članstvom v zavezništvu. V skupni izjavi so podprli tudi misijo ZN v Libanonu (Unifil), Iran pa pozvali, naj preneha podpirati Hamas, Hezbolah in hutijevce, poročajo tuje tiskovne agencije.