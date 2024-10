V Umetnostni galeriji Maribor raziskovalna razstava o slikarju Viktorju Cotiču

Maribor, 19. oktobra - V UGM Kabinetu so danes odprli raziskovalno razstavo, ki je posvečena profesorju, slikarju, scenografu, ilustratorju in organizatorju likovnega življenja v Mariboru Viktorju Cotiču. Razstava je prva predstavitev ustvarjalnega opusa in delovanja Cotiča nasploh.