V mariborski univerzitetni knjižnici literarno-zgodovinski dogodek v čast Maistru

Maribor, 18. oktobra - Ob 150-letnici rojstva in 90-letnici smrti generala Rudolfa Maistra je Drama SNG Maribor v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor, Pokrajinskim arhivom Maribor in Mariborsko knjižnico pripravila literarno-zgodovinski dogodek, s katerim se bodo skozi njegovo življenjsko zgodbo in pesmi poklonili enemu največjih slovenskih narodnih junakov.