Pregled - šport, 18. 10. (petek)

BREZOVICA - Odbojkarsko zvezo Slovenije bo tudi v naslednjih štirih letih vodil Metod Ropret. Prvi mož zveze od leta 2012 je bil na volilni skupščini na Brezovici pri Ljubljani edini predsedniški kandidat, od odbojkarskih delegatov je prejel 50 glasov.

LINZ - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je na evropskem prvenstvu v Linzu uvrstil med 16 najboljših. V drugem krogu je branilec srebrne kolajne s prvenstva leta 2022 v Münchnu s 4:1 premagal Norvežana Borgarja Hauga, s čimer je izpolnil osnovni cilj.

LINZ - Slovenska namiznoteniška igralca Peter Hribar in Deni Kožul sta v osmini finala moških dvojic na evropskem prvenstvu v Linzu s 3:2 premagala francosko dvojico Florian Bourrassaud in Esteban Dorr. Njuna tekmeca v borbi za kolajne bosta Avstrijec Maciej Kolodziejczyk in Moldavec Vladislav Ursu, ki sta izločila Darka Jorgića s partnerjem. Kolodziejczyk in Ursu sta bila s 3:2 boljša od Jorgića in Hrvata Tomislava Pucarja. Če bi slednja ta dvoboj dobila, bi Slovenija že imela kolajno na EP, tako pa bo o njej odločal sobotni četrtfinale.

BANJALUKA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. krogu lige Aba izgubili z Igokeo z 78:91 (21:28, 44:50, 56:74). Ljubljančani niso bili blizu uspehu. Za tekmecem so zaostali v praktično vseh elementih, katastrofalno pa so odigrali tretjo četrtino, po kateri so imeli že 18 točk zaostanka.

LINZ - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 9. kroga lige ICEHL izgubili v Linzu z ekipo Black Wings z 2:4. Oba gola za Ljubljančane je dosegel Robert Sabolič. V naslednjem krogu ob koncu tedna so Ljubljančani prosti, naslednja tekma jih čaka v torek, ko bodo gostili Dunajčane.

BOLZANO - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so turnir drugega kroga celinskega pokala, ki ga gosti južnotirolski klub Ritten v Klobensteinu, začeli z zmago. V prvi tekmi skupine C so premagali Sisak s 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). V soboto bo jeseniški tekmec ukrajinski Sokol Kijev, v nedeljo pa še domači Ritten. V nadaljevanje vodi le prvo mesto.

MONTREAL - Los Angeles Kings so po treh porazih le prišli do zmage v severnoameriški hokejski ligi NHL. Kralji so bili uspešni v gosteh, ko so v dvorani Bell premagali Montreal Canadiens. Kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce, zato pa je pri zmagi kraljev pomagal s podajo v izdihljajih tekme za končni izid 4:1.

BARCELONA - Novozelandska jadrnica Emirates Team New Zealand potrebuje le še eno zmago za ubranitev naslova v finalu 37. pokala Amerike, ki poteka na morju pred Barcelono. Dobila je oba petkova plova in povedla s 6:2, kar pomeni, da lahko že v soboto petič osvoji najprestižnejše tekmovanju v jadranju.