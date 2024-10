Pregled - svet, 18. 10. (petek)

GAZA - Palestinsko gibanje Hamas je potrdilo smrt svojega vodja Jahje Sinvarja, ki so ga izraelske sile ubile v sredo na jugu Gaze. Zagotovili so, da jih bo to le še okrepilo in napovedali, da zajetih talcev ne bodo vrnili, vse dokler izraelska vojska ne konča agresije v Gazi in se popolnoma umakne iz razdejane enklave.

BERLIN/WASHINGTON/PARIZ/LONDON/TEHERAN - Ameriški predsednik Joe Biden je menil, da je smrt Jahje Sinvarja priložnost za iskanje poti do miru v Gazi. Nemški kancler Olaf Scholz pa upa, da bo smrt Sinvarja utrla pot za premirje in izpustitev talcev. Tudi v Parizu in Londonu so palestinsko gibanje pozvali, naj osvobodi talce. Iran je prepričan, da bo uboj Sinvarja v regiji okrepil duh odpora, libanonski Hezbolah je Palestincem zagotovil nadaljnjo podporo.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je na obisku gostil predsednika ZDA Joeja Bidna, s katerim sta se zavzela za nadaljnjo podporo zveze Nato Ukrajini. Voditelja sta se strinjala o prizadevanjih, da bi se izognili nadaljnjemu zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu. Na srečanju z britanskim premierjem Keirom Starmerjem in francoskim predsednikom Emmanuel Macron so se prav tako izrekli za končanje vojne v Gazi in nadaljnjo podporo Ukrajini. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je Bidnu podelil najvišje nemško državno odlikovanje, veliki križ za zasluge.

BEJRUT - Italijanska premierka Giorgia Meloni je v okviru prizadevanj za umiritev napetosti v regiji kot prva evropska voditeljica po okrepitvi izraelskih napadov na cilje šiitskega gibanja Hezbolah obiskala Libanon. Med drugim se je skupaj z libanonskim premierjem Nadžibom Mikatijem zavzela za krepitev mirovne misije ZN Unifil in za prekinitev ognja.

BRUSELJ - Voditelji članic EU so v četrtek v izjavi po vrhu pozvali k razmisleku o novih načinih za preprečevanje nezakonitih migracij, pri čemer pa so dodali potrebo po upoštevanju prava. Možnosti centrov za vračanje zavrnjenih migrantov v države izvora v tretjih državah niso omenili. Glede Bližnjega vzhoda so obsodili napade na pripadnike misije ZN v Libanonu in pozvali k prekinitvi ognja v regiji.

BRUSELJ/SEUL - Severna Koreja usposablja okoli 10.000 vojakov za podporo ruski invaziji na Ukrajino, je v četrtek ob sklicevanju na obveščevalne podatke dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Južnokorejska obveščevalna služba je danes potrdila, da Pjongjang namerava v podporo Rusiji napotiti 12.000 vojakov. Prvih 1500 naj bi že prispelo v Rusijo.

BEJRUT/ŽENEVA - Izraelska vojna v Libanonu je povzročila obsežno uničenje mest in vasi na jugu države, je opozoril predstavnik mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil). Ob tem je poudaril, da mora Unifil ostati na položajih, čeprav so jih izraelske sile večkrat napadle. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je v četrtek napovedalo novo fazo v vojni z Izraelom, ki je nadaljeval napade na položaje gibanja.

RIM - Sodniki v Rimu so zavrnili namestitev 12 migrantov iz Bangladeša in Egipta, ki so jih v sredo prepeljali v novi italijanski sprejemni center v Albaniji, ker da njihovi državi izvora nista varni. Prepeljati jih morajo v Italijo. Zaradi mladoletnosti in ranljivosti so pristojni organi pred tem podobno odločili še za štiri od skupno 16 migrantov, ki so kot prvi prispeli v albanski center.

BERLIN - Spodnji dom nemškega parlamenta je sprejel sveženj varnostnih zakonov, ki jih je koalicija predlagala kot odgovor na avgustovski napad z nožem v Solingenu. Sveženj med drugim odvzema ugodnosti prosilcem za azil, ki so bili registrirani v drugih državah EU in so predvideni za deportacijo. Vključuje tudi prepoved nožev na javnih prireditvah.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je izjave ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega, ki je v četrtek dejal, da si bo Kijev prizadeval za jedrsko orožje, če se Ukrajina ne bo mogla pridružiti Natu, označil za nevarno provokacijo. Napovedal je tudi ustrezen odziv na vsak tak korak. Kijevu je tudi očital pomanjkanje pripravljenosti za pogajanja za končanje vojne.

KIJEV - Iz Kijeva so sporočili, da so prejeli trupla 501 pripadnika ukrajinske vojske, ki so izgubili življenje v vojskovanju z ruskimi silami, večinoma na vzhodni fronti. Izmenjava zapornikov in trupel ubitih vojakov ostaja področje, na katerem Moskva in Kijev od začetka vojne v Ukrajini še vedno sodelujeta.

SYDNEY - Britanski kralj Karel III. je s soprogo kraljico Camillo začel šestdnevni obisk v Avstraliji, svoje najzahtevnejše potovanje v tujino, odkar so mu pred osmimi meseci odkrili raka. Obisk monarha je znova odprl vprašanje, ali naj bo Avstralija republika. Karel III. je pred obiskom dejal, da morajo o tem odločiti Avstralci.

PEKING - Britanski zunanji minister David Lammy se je sestal s kitajskim kolegom Wang Yijem in med drugim izrazil upanje, da lahko Velika Britanija in Kitajska konstruktivno pristopita k vprašanjem, kjer se njuna stališča razlikujejo. Wang je dodal, da so odnosi med državama pred novim začetkom.

CALAIS - Ob severni francoski obali je v četrtek zvečer potonil čoln s prebežniki, ki so skušali priti v Anglijo. Pri tem je umrl dojenček, so sporočile francoske pomorske oblasti. Rešili so 65 migrantov. Iskanje preostalih pogrešanih se medtem nadaljuje.

RIM - Italijanske dežele Lombardijo, Ligurijo in Toskano so zajela huda neurja. Močne padavine so prizadele predvsem območje okoli toskanskega pristaniškega mesta Livorno. Poročajo o smrtni žrtvi. Gasilci so morali priskočiti na pomoč številnim, ki so zaradi naraslih voda ostali ujeti v avtomobilih ali hišah.

VARŠAVA - Poljska vlada je predložila osnutek zakona, s katerim bi uzakonili civilne zveze istospolnih parov. Vendar mora zakon potrditi še parlament, nato pa ga mora podpisati konservativni predsednik Andrzej Duda, zaradi česar naj bi bil njegov uspeh le malo verjeten.