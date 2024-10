Tedenski pregled - svet od 18. do 24. 10.

Ljubljana, 25. oktobra - Izrael je nadaljeval napade na Gazo in Libanon. Vse več je bilo poročil, da Severna Koreja pošilja vojake v pomoč ruskim silam v Ukrajini. V Rusiji so se sestali voditelji držav Brics, ob robu je bilo več dvostranskih srečanj, vrha se je udeležil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Moldavci so tesno podprli približevanje države EU.