Zaradi prenamnožitve podlubnikov letos v gozdovih za več kot osem milijonov evrov škode

Ljubljana, 17. oktobra - Med letošnjim januarjem in avgustom je bilo treba zaradi napada podlubnikov ter snegolomov in vetrolomov posekati dobrih 451.500 kubičnih metrov dreves. Po predhodni oceni zavoda za gozdove je nastalo za 8,3 milijona evrov škode, izhaja iz poročila o stanju in oceni škode v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov, ki ga je danes potrdila vlada.