Pogoste naravne ujme povečujejo težave s podlubniki

pripravila Katja Dovžan

Ljubljana, 20. avgusta - Podlubniki so med najnevarnejšimi gozdnimi škodljivci, ki se pogosto prenamnožijo zaradi obsežnih naravnih ujm. Ker so te vse pogostejše, je zadnja leta praviloma za posek zaradi podlubnikov označenega več drevja kot leta 2005, ki je do žledoloma v 2014 veljalo za rekordno. Letos so smrekovi podlubniki najbolj prisotni tam, kjer so bili že lani.