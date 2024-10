Komisija za Slovence po svetu seznanjena s predlogoma proračunov za leti 2025 in 2026

Ljubljana, 17. oktobra - Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je danes seznanila s spremembami proračuna za prihodnje leto in predlogom proračuna za leto 2026. Oba predvidevata občutno povečanje sredstev glede na letošnje in lansko leto. Ob tem bo v letu 2025 dodaten milijon evrov namenjen projektu Evropska prestolnica kulture (EPK).

"Oba proračuna prinašata rast sredstev za Slovence v zamejstvu in po svetu tako v primerjavi z letom 2024 (...) kot v primerjavi z letom 2023," je povedala državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

Po njenih besedah je v skladu s spremembami v prihodnjem letu predviden proračun v višini 13 milijonov evrov, predlog proračuna za leto 2026 pa znaša nekaj več kot 12,1 milijona evrov.

Za prihodnje leto je predvidenih več sredstev kot za leto 2026, saj bo urad več kot milijon evrov namenil izvedbi projekta EPK, ki bo potekal v Novi Gorici in Gorici, je pojasnila Humar. "Velika večina tega zneska bo namenjenega društvom in organizacijam Slovencev zunaj meja, ki se bodo udeležili in sooblikovali dejavnosti, ki se bodo zgodile junija 2025 v Novi Gorici in Gorici," je povedala.

Ne glede na to je rast sredstev po besedah državne sekretarke predvsem posledica zavez vlade. "Tudi v letošnjem letu, ko so bila skupna sredstva za urad manjša, smo uspeli z notranjimi prerazporeditvami in res izvrstnim delom kolegic in kolegov (...), ohraniti obseg razpisanih sredstev," je dejala in izpostavila, da Slovenija tudi prvič v zgodovini namenja namenska sredstva za spodbujanje vračanja Slovencev po svetu v domovino - doslej so za ta namen vzpostavili infotočko.

V razpravi je Lucija Tacer iz Gibanja Svoboda med drugim pozdravila povečanje sredstev in izrazila veselje nad dejstvom, da je urad vzpostavil infotočko za vračanje. Ta po njenih besedah služi kot most med tujino in domovino za tiste Slovence po svetu, ki se še odločajo, ali bi se preselili v Slovenijo.

Franca Medica iz NSi so zanimali ključni projekti EPK in pa, koliko denarja iz proračuna bo v prihodnjih dveh letih namenjeno poučevanju slovenščine v Furlaniji-Julijski krajini. Podobno vprašanje je na državno sekretarko naslovil tudi Jože Tanko iz SDS.

Humar je v odgovoru naštela vrsto dogodkov, vključno z vsakoletnim srečanjem Dobrodošli doma ter poslovno konferenco za gospodarstvenike in podjetnike slovenskega rodu, ki delujejo v tujini. Glede financiranja pouka slovenščine v Furlaniji pa je odvrnila, da to financira italijanska vlada in da njen urad le financira nekatere dodatne dejavnosti, obenem pa pomaga v primeru težav.

Komisija bo nadalje sestavila mnenje o obeh predlogih proračunov in ga posredovala odboru DZ za finance.