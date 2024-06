Na komisiji DZ konsenz o pomenu gospodarskega sodelovanja s Slovenci v tujini

Ljubljana, 11. junija - Vsak evro, ki ga namenjamo zamejcem, se nam vrne in ga zelo dobro naložimo, je bilo osrednje sporočilo gospodarskega ministra Matjaža Hana na današnji seji komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Na seji, posvečeni gospodarskemu sodelovanju s slovenskimi skupnostmi v tujini, so se govorci s celotnega sveta strinjali o pomenu tega.

Seja, ki je potekala v veliki dvorani državnega zbora, je združila predstavnike komisije in vlade s sogovorci iz zamejstva in po svetu. Po razpravi je vseh 12 navzočih poslancev sprejelo sklep, da komisija priporoča vladi, naj še poglobi gospodarsko sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter si prizadeva za krepitev skupnega gospodarskega prostora.

Dosežke na področju gospodarskega sodelovanja sta uvodoma predstavila državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar ter minister za gospodarstvo Han.

Slednji je poudaril, da zamejstvo lahko prispeva tudi h gospodarskemu razvoju Slovenije, zato da vlada želi krepiti zamejske gospodarske organizacije in vse njihove povezave.

Slovenija je industrijska, izvozno naravnana država, je povedal Han in izpostavil, da tudi v tej luči lahko slovenske skupnosti v tujini odigrajo pomembno vlogo.

Jeseni bo na Hrvaškem prva poslovna konferenco Zamejske gospodarske koordinacije, je še povedal minister, še ta teden pa bo objavljen prvi javni razpis za sofinanciranje stroškov dela v zamejskih organizacijah.

"Mislim, da se nam vsak evro, ki ga namenjamo zamejcem, vrne in ga zelo dobro naložimo," je prepričan minister, ki je ob tem napovedal še oblikovanje zamejske koordinacije na področju športa.

Podvige na področju gospodarskega sodelovanja sta ob tem predstavila Štefan Bogdan Barenboim Šalej iz Brazilije, ki je govoril v imenu Slovenske poslovne globalne povezave, ter Felix Weieser iz Avstrije, ki je govoril o delu Zamejske gospodarske koordinacije.

Svoje delo na gospodarskem in družbenem področju so v DZ ali prek video povezave opisali še predstavniki združenj iz ZDA, Kanade, Argentine, kot tudi iz sosednjih držav in Nemčije.