Septembrska letna inflacija v območju evra po novem izračunu 1,7-odstotna

Luxembourg, 17. oktobra - Letna inflacija je septembra v območju evra znašala 1,7, in ne prvotno ocenjenih 1,8 odstotka. Bila je 0,5 odstotne točke nižja kot avgusta in 2,6 odstotne točke nižja kot septembra lani, je v drugi oceni navedel evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji je bila letna inflacija septembra pri 0,7 odstotka in tako tretja najnižja v celotni EU.