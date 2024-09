Medletna inflacija septembra upadla na 0,6 odstotka

Ljubljana, 30. septembra - Rast cen se še naprej umirja, medletna inflacija je septembra upadla na 0,6 odstotka, so sporočili iz statističnega urada. Na mesečni ravni se cene življenjskih potrebščin niso spremenile. Medtem ko so se oblačila po izteku poletnih razprodaj precej podražila, so mesečno inflacijo ob koncu poletne sezone ublažile pocenitve počitniških paketov.