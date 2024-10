Pregled - šport, 16. 10. (sreda)

LINZ - Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu za posameznike in dvojice so se v Linzu končali kvalifikacijski boji. Na glavnem turnirju bosta iz slovenske reprezentance med posamezniki igrala le Darko Jorgić in Deni Kožul, ki sta bila nanj neposredno uvrščena. Peter Hribar, Brin Vovk Petrovski in Ana Tofant so obstali v izločilnih bojih.

LJUBLJANA - Rokometaši Barcelone so v 5. krogu evropske lige prvakov v Zagrebu zmagali z 31:29 (19:14). Domen Makuc je za branilce naslova iz Katalonije dosegel štiri, medtem ko je njegov klubski soigralec Blaž Janc dosegel gol, tako kot Aleks Kavčič za Zagreb. Danski Aalborg je bil doma po hudem boju boljši od madžarskega Picka iz Szegeda z 29:28 (16:15).

MARIBOR - Odbojkarji i-Vent Maribora so na povratni tekmi 1. kroga pokala Cev doma premagali estonsko ekipo Selver Taltech iz Tallina s 3:2 (-23, -19, 23, 23, 13), a vseeno izpadli iz nadaljnjega tekmovanja, saj so prvo tekmo izgubili z 1:3.

BARCELONA - Košarkarji Barcelone so v tretjem krogu evrolige doma premagali Monaco s 86:71 Katalonci so prišli do druge zmage v uvodu nove evroligaške sezone in ob tem Monačanom zadali prvi poraz.

NOVO MESTO - Košarkarji novomeške Krke so v četrtem krogu lige OTP banka premagali Kansai Helios Domžale s 86:66 (18:24, 41:43, 56:54).

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 8. krogu lige NLB premagali Slovenj Gradec s 33:27 (19:13).

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so v vnaprej odigrani tekmi 4. kroga 1. Dol Sportklub za moške premagali Panvito Pomgrad s 3:0 (13, 18, 20).

BARCELONA - Britanska jadrnica Ineos Britannia je v finalu 37. pokala Amerike zmagala na obeh današnjih plovih na regatnem polju v Barceloni in zaostanek proti novozelandski jadrnici Emirates Team New Zealand znižala na 2:4. Naslednji dve regati bosta v petek, slavila bo jadrnica, ki bo prva dosegla sedem zmag.