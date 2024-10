Pregled - svet, 16. 10. (sreda)

KIJEV/BRUSELJ - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v parlamentu predstavil dolgo pričakovani načrt za zmago Ukrajine v vojni proti Rusiji, ki med drugim vključuje povabilo Ukrajine v zvezo Nato. Hkrati je Zahod znova pozval k odpravi omejitev pri uporabi zahodnega orožja in zavrnil kakršenkoli odstop ukrajinskega ozemlja Rusiji. Novi generalni sekretar Nata Mark Rutte je dejal, da bodo o načrtu razpravljali na prihajajočem dvodnevnem zasedanju obrambnih ministrov. V Ukrajini se medtem nadaljujejo ruski napadi po zraku in kopnem.

GAZA/BERLIN/WASHINGTON - Vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini je opozoril na nevarnost lakote na območju Gaze. Na novinarski konferenci je izpostavil prihajajočo zimo in oslabljen imunski sistem tamkajšnjih prebivalcev. Je pa poudaril, da se je lakoti mogoče izogniti z dostavo hrane. K temu je v torek pozvala tudi ameriška vlada. Če Izrael ne bo ukrepal, bi to lahko vplivalo na dobavo vojaške pomoči ZDA, sporoča Washington. Izrael medtem nadaljuje smrtonosne napade na enklavo.

BEJRUT/TEL AVIV - Izraelska vojska je ponovno napadla oporišče pripadnikov mirovne misije ZN Unifil. Po njenih navedbah je izraelski tank streljal na opazovalni stolp baze pri Kfarkeli blizu meje z Izraelom. Žrtev naj ne bi bilo. Izraelska vojska je izvedla tudi nove raketne napade na Bejrut in jug Libanona, od koder poročajo o 16 smrtnih žrtvah. Več deset izstrelkov je proti severu Izraela izstrelilo tudi gibanje Hezbolah. To je v torek kot edino rešitev konflikta izpostavil prekinitev ognja, kar pa je izraelski premier Benjamin Netanjahu zavrnil.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je Izraelu obljubil nadaljnje dobave nemškega orožja, rekoč da mu mora Nemčija pomagati ohraniti položaj, v katerem se lahko sam brani. Nemška vlada je sicer samo v zadnjih nekaj tednih odobrila za več kot 30 milijonov evrov izvoza vojaške opreme in streliva v Izrael.

TIRANA - Z ladjo italijanske mornarice je v Albanijo prispela prva skupina migrantov, ki jih bodo v skladu z dogovorom med Rimom in Tirano med obravnavo njihovih prošenj za azil namestili v nedavno vzpostavljenem sprejemnem centru. Gre za skupino 16 moških iz Bangladeša in Egipta.

BRUSELJ - Evropska komisija bo članicam EU za podporo prostovoljnemu vračanju migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v uniji, namenila 25 milijonov evrov. Za sredstva lahko zaprosijo do 15. novembra.

VARŠAVA - Poljska vlada je v torek podprla migracijsko strategijo, ki vključuje možnost začasne prekinitve pravice do prošnje za azil, je po večurni vladni seji sporočil premier Donald Tusk. Kot je zapisal na omrežju X, je bila to težka, a zelo potrebna in pričakovana odločitev.

BRUSELJ - Družbeno omrežje X v EU ne bo podvrženo strožjim pravilom, ki jih tehnološkim velikanom nalaga akt o digitalnih trgih. Evropska komisija je namreč presodila, da ta strožja pravila za X ne veljajo, saj da omrežje ni pomemben posrednik med podjetji in potrošniki.

MOSTAR - V Bosni in Hercegovini so našli še eno in hkrati zadnjo smrtno žrtev katastrofalnih poplav in plazov, ki so v začetku meseca prizadeli osrednji del države. S tem so končali iskanje pogrešanih oseb, so sporočile regionalne oblasti. Skupno je v poplavah in plazovih v BiH umrlo 27 ljudi.

KANO - V eksploziji cisterne z gorivom na severu Nigerije je umrlo več kot 140 ljudi, je sporočila tamkajšnja agencija za izredne razmere. Nesreča se je zgodila po tem, ko je cisterna zapeljala s ceste, da bi se izognila trčenju s tovornjakom. Pred eksplozijo so na prizorišču nesreče številne žrtve skušale pridobiti iztekajoče gorivo.

ATENE - V brodolomu čolna z migranti blizu grškega otoka Kos so umrli štirje ljudje, od tega dva malčka in dve ženski, je v torek zvečer sporočila grška obalna straža. 27 ljudi so rešili, med njimi moškega, ki ga sumijo tihotapljenja ljudi.

WASHINGTON - Sonce je vstopilo v obdobje, ko je njegova dejavnost na vrhuncu, kar bi lahko trajalo še kako leto dni, je v torek sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. V prihodnjih mesecih se tako glede na napovedi znanstvenikov obeta še veliko priložnosti za opazovanje severnega sija.

FRANKFURT - V torek se je odprl Frankfurtski knjižni sejem. Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli je na otvoritveni slovesnosti letošnjega sejma izpostavil nedotakljivost svobode izražanja, tudi če to vodi v nasprotovanje in bi, kot je dejal, to lahko škodovalo vladi, ki ji sam pripada.

JOHANNESBURG - Več milijonov ljudi na jugu Afrike strada zaradi zgodovinske suše, ki bi lahko v regiji povzročila humanitarno katastrofo, je v torek opozoril Svetovni program Združenih narodov za hrano (WFP). Suša je uničila pridelke, pet držav pa je v zadnjih nekaj mesecih razglasilo stanje naravne katastrofe.